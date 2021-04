"Nunca han visto una foto mía tomando": Carlos "Gullit" Peña

Carlos el Gullit Peña reconoció que le duele que los aficionados lo tachen de alcohólico., Algo que le ha pesado mucho en su carrera profesional.

"La verdad es que estoy muy bien, he pasado cosas difíciles en lo personal en el sentido de qué hay muchas críticas hacia mi persona y está bien. Yo la verdad estoy acostumbrado a eso, no le tengo miedo ni temor a las críticas, si le tuviera miedo o temor a eso estaría encerrado en mi casa y ya me hubiera retirado del fútbol. Declaró en entrevista exclusiva para ESPN.

Incluso el futbolista reconoció que nunca le han encontrado una imagen en donde él salga bebiendo para que lo tachen de alcohólico, pero es algo a lo que ha tenido que luchar.

"Estoy seguro que esa imagen no la hay y nadie la he visto, pero aun así juzgan y critican y me señalan con el dedo para esconder a veces sus problemas propios”.

¿Se acuerdan que el Gullit Peña andaba en El Salvador 🇸🇻?



El “Gullit Peña se encuentra actualmente jugando para El FAS salvadoreño.