El laudo en contra del sindicato minero es una venganza de la Presidenta de la Junta, María Eugenia Navarrete Rodríguez, quien llegó a ese puesto por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani, y le hace el trabajo sucio a la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, por lo que dicha Presidenta de la Junta actúa en contra de la política del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todos los días busca la justicia, el bienestar colectivo, y el respeto a la libertad sindical, acusó el integrante del equipo jurídico de esta central obrera, Mario Muñoz.

En conferencia de prensa y sin contar con la presencia del principal aludido, su líder Napoleón Gómez Urrutia, ahora senador por Morena; Mario Muñoz dijo que aún sin deberla ni temerla su sindicato ya pagó 23 millones de dólares de esa supuesta “deuda”.

“Uno de los principales motivos es que tenemos 25 expedientes acumulados y la Junta tenía la obligación de ejecutar un laudo respecto a esos 25, sin embargo, dictó laudo con respecto únicamente a 21 tal pregunta es ¿por qué no dictó el laudo respeto a la totalidad y esto obedece a que en estos cuatro expedientes que no fueron materia de laudo obran constancias de que el Sindicato sin tener la obligación de ello ya pagó más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores”, sostuvo el integrante Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMySRP).

Y es que el otrora poderoso líder sindical de los mineros y ahora senador con fuero bajo la “protección” de Morena Napoleón Gómez Urrutia, deberá cumplir con el pago de 55 millones de dólares que presuntamente desvió del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que lo “exilió” hace 15 años y cuyo laudo emitido por la Junta Especial Número Diez de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya no puede ser impugnado una vez más como ocurrió desde 2018.

El integrante del sindicato minero agregó que la resolución del Tribunal Colegiado ordenó integrar y resolver los 25 expedientes, y no solo 21, pero la JFCyA pretende dividirlos de modo ilegal e improcedente, desacatando la sentencia del Tribunal Colegiado, realizada en la sesión del 13 de diciembre del 2019 al tiempo que hizo una defensa a ultranza de su dirigente.

“Por qué tampoco tomó en cuenta estos cuatro expedientes, porque existen dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde de igual forma se determinó que el dinero es del sindicato y no de los trabajadores y así como eso hay más pruebas, cuál ha sido la intención siempre de la junta, condenar a toda costa al sindicato y ahora peor al senador Napoleón Gómez Urrutia”, enfatizó.

La resolución de dicho laudo que consta de 250 dentro del expediente 498/2007 dice: “se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y Licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores el derecho de beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de 54 millones 84,470.90 dólares, del extinto fideicomiso número 10964526 entregados antes al Sindicato Minero el 3 de marzo de 2005”.

Por lo anterior se ordena la apertura de “incidente liquidación” para determinar el total de la base de trabajadores que resulten beneficiarios, para establecer el monto proporcional que corresponde a los demandantes.

Sin embargo los integrantes del Sindicato Minero sostuvieron que dicho laudo no se puede ejecutar y no tiene validez jurídica, en virtud de que este será analizado por el propio Tribunal Colegiado, puesto que no se dictó en base a lineamientos de la ejecutoria de amparo concedida a este Sindicato, además de que como organización

Y advirtieron que defenderán a toda costa la “dignidad”, “honestidad” y “libertad sindical” de este gremio y de sus máximos dirigentes.