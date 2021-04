“Mi gobierno no tiene una relación perversa con los medios de comunicación”

Como lo había adelantado, el presidente López Obrador dedicó su conferencia de prensa para hablar del tema de los montajes que sirven para manipular la información sobre todo en televisión y redes sociales.

Específicamente se centró en el caso que transmitió en televisión, el periodista Carlos Loret en diciembre de 2005 sobre el video de la captura “en vivo” de una banda de secuestradores integrada por Israel Vallarta aun detenido y la ciudadana francesa Florance Cassez, liberada 7 años después.

Asunto que posteriormente se supo, fue un montaje, pues a los secuestradores los habían detenido un día antes en la carretera México-Cuernavaca y no aquella mañana en un rancho tras un operativo policíaco, farsa que fue organizada por Genero García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el sexenio de Vicente Fox.

Tras este video, López Obrador aseguró que su gobierno no manipula ni fabrica delitos mediante montajes simulaciones, que no tiene una relación perversa con los medios de comunicación como existía antes. incluso, pidió a los medios de difusión garantizar información libre de manipulaciones y estar al servicio del pueblo no del poder político ni económico.

“Durante el periodo neoliberal se presentaban hechos como este, que acabamos de ver, por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existían entre el poder político y los medios de información. Hora son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, ya no hay censura , ya no se da esta relación perversa”.

También demandó una renovación en el Poder Judicial para no prestarse a estas prácticas nefastas, pues Israel Vallarta siguen sin ser sentenciado por un juez luego de más de 15 años de haber sido detenido.

Le preguntaron si enviará alguna iniciativa de ley para evitar o castigar a los responsables de estos montajes, el Presidente respondió que no, que no es necesaria una reglamentación, que los medios deben regularse a sí mismos.

“La prensa se regula con la prensa, que la misma ayude y yo celebro que estos se va entendiendo en los propios medios de información. Ayer pedimos que Televisa nos permitiera utilizar estos materiales y nos los permitieron, entonces, no hace falta ninguna reglamentación”.

Sostuvo que, además, el pueblo está cada vez más consciente y ya no se deja manipular tan fácilmente, pues ya no se traga todas las mentiras que se difunden en los medios convencionales y las redes sociales.

El encargado de mostrar un fragmento del video de aquella transmisión, fue el titular del Sistema Pùblico de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, quien fue narrando el montaje y pidió sanciones a los responsables de esta manipulación.

“Este telemontaje es en realidad un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela. La impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating, es muy grave porque ahora también lo están haciendo en redes sociales. De esta escuela de las mentiras viene esto y esperamos que nunca vuelva a ocurrir en los medios masivos de comunicación y que cuando ocurra, las audiencia sancionen a estos periodistas, comunicadores que violan los más elementales códigos de ética”.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, reforzó esta exhibición con datos sobre liberación de la presunta secuestradora francesa por parte de la Corte y anunció que que se revisa el caso de Israel Vallarta para liberarlo aunque pesan sobre él otros dos casos de secuestro pero se analiza si en realidad cometió esos delitos.