Al América si le importa la Concacaf Liga de Campeones

A pesar del feo que le hizo la directiva del América a la Concachampions, en jugadores y cuerpo técnico el discurso es distinto. Así lo indicó Bruno Valdez quien aceptó el compromiso que tiene el equipo de ganar otro título.

“Si como tú lo dices somos el equipo que tiene más títulos en ese torneo, obviamente nos sentimos favoritos pero sé que demostrarlo en la cancha, tenemos que hacerlo sentir dentro de cada partido y demostrar que este torneo si nos importa, queremos sumar un título más a la historia del club y también como jugador a nivel personal, nos sentimos así pero obviamente con la responsabilidad y el respeto de siempre de salir a buscar en cada partido lo que nosotros queremos como equipo y tratar de hacer bien las cosas para poder llegar bien al campeonato”.

Además para el central paraguayo, las águilas cuentan con el plantel necesario para competir en dos torneos.

“Nosotros tenemos un plantel muy basto, si te pones a observar el plantel que juega más la banca de suplentes tenemos compañeros muy capacitados, por algo estamos en el Club América porque cada uno tiene un concepto y una definición de juego muy importante, obviamente hay que demostrarlo, venimos esperándonos para hacer bien las cosas y el Mister va a decidir si será un equipo alternativo o seguirá jugando con los jugadores que están jugando la liga pero te comento que nosotros somos 25 jugadores y los 25 estamos preparados para ser titulares en este torneo en el momento que el profe quiera poner”.

Por otra parte el técnico de las águilas Santiago Solari recalcó los principios del deporte, en donde América se basará en hacerlos respetar.

“Nosotros venimos acá para honrar a esta institución y a la competición, iniciaremos esta competencia para honrarla y ese es nuestro objetivo, no es algo que difiera a cómo es el deporte lo dije anteriormente nosotros salimos a competir para ganar cada partido porque ese es nuestro objetivo y el del deporte venimos a honrar la Conca Champions queremos llegar lo más lejos posible y por qué no ganarla porque realmente me encantaría ganarla.”