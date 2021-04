Especialistas analizan reforma de AMLO a la Ley de Hidrocarburos

La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, convocó a 8 expertos y especialistas, cada uno de ellos propuesto por cada bancada, para analizar la reforma a la Ley de Hidrocarburos que propone el presidente López Obrador, antes de ser aprobada.

De acuerdo con el presidente de dicha comisión legislativa, Manuel Rodríguez, esta iniciativa busca combatir el robo y contrabando de combustibles así como revocar los permisos otorgados de manera irregular y tomar las instalaciones de los permisionarios, de manera temporal, a quienes no cumplan con la ley.

El diputado morenista aseguró que la propuesta no elimina contratos vigentes con empresas privadas, sólo hace ajustes al régimen de permisos y sanciones, para combatir el robo y contrabando de combustibles.

Durante la mesa de diálogo todos los participantes dijeron estar de acuerdo en que se realicen cambios a la ley para terminar con el huachicol, pero algunos advirtieron riesgos de una expropiación disfrazada o amenazas e incertidumbre a las inversiones.

El académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Nicolás Domínguez, invitado de Morena, defendió la propuesta al explicar que nadie pude temer a una revocación de su permiso de exportación de combustibles se cumplen la ley, además, para suspender permisos debe haber alguna amenaza a la seguridad nacional, seguridad energética y afectación a la economía nacional.

“Las empresas que cumplan no tendrán suspensiones ni revocación de su permiso, esta ley no está en contra de tratados internacionales, ¿qué tratado protege a empresas que se dedican al contrabando o al robo, o que usan rastrillos electrónicos y alteradores en el despacho de gasolina para robar a los ojos del comprador. Qué tratado internacional protege que no se paguen los impuestos, en donde dice que el gobierno se apropia de las propiedades de los privados?”

A su vez, el empresario del sector energético, Cesar Humberto Cadena, propuesto por el PAN, dijo estar a favor de que se combatan los delitos en la importación de combustibles, pero pidió a los diputados no dejar a la discrecionalidad de la autoridad energética la posibilidad de aplicar suspensiones, revocar permisos o intervenir en las instalaciones de las empresas privadas.

“Todos los castigos y todas las cancelaciones pro motivo de contrabando estamos totalmente de acuerdo. Pero sentimos temor de que algunos artículos de expropiación o requisa, queden discrecionales. Nada más que se cumpla la ley, eso es lo que nosotros estamos solicitando, de hecho estamos totalmente de acuerdo y alineados a esta ley para evitar el contrabando y el daño al país”.

Pero la que sí se mostró muy desconfiada en esta reforma fue la especialista, Rosanety Barrios, propuesta por el PRI.

“Me parece a mí que hace falta mucho mayor claridad para no caer en esta incertidumbre, en esta amenaza de posible expropiación sin compensación. Por lo que se refiere a la CRE no veo como un funcionario de la CRE va a poder determinar que hay causas de seguridad nacional que lo obligan a extinguir un permiso. El robo de combustible es un problema que daña a México, lo mismo la evasión fiscal, pero si no se toman los mecanismos esto va terminar en letra muerta”.

En el mismo sentido se manifestó la experta en materia energética que propuso el partido Movimiento Ciudadano, Abril Moreno, quien alertó que si se aprueba esta reforma como la envió el Ejecutivo nacerá muerta como ocurrió con la ley eléctrica que fue frenada con una lluvia de amparos.

La Comisión de Energía prometió tomar en cuenta estos puntos de vista y sus propuestas para enriquecer la reforma a la Ley de Hidrocarburos, antes de ser aprobada turnada al pleno de San Lázaro.