Con todo y “errores” Morena y aliados avanzan en uso lúdico de marihuana

Con el voto de Morena, el Verde y el PT en el Senado, la Comisión de Justicia aprobó con seis votos a favor y cinco en contra el proyecto de ley que despenaliza el uso lúdico de la marihuana.

A pesar de que su contenido es inconstitucional y presenta al menos 17 inconsistencias o “errores” de fondo, los morenistas mayoritearon la minuta que remitió la Cámara de Diputados y que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis para permitir su uso recreativo, industrial, médico, científico y mercantil.

En el dictamen avalado se reconoce que con las modificaciones propuestas por la Cámara Baja se “infringen derechos humanos y se viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso, se corre el riesgo de incumplir con la Declaratoria de Inconstitucionalidad 1/2018”.

Sin embargo, a pesar de estos visos de inconstitucionalidad la mayoría de Morena y los partidos Verde y del Trabajo lo aprobó, con el principal argumento de dar cumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó al Congreso de la Unión a legislar sobre el tema antes del 30 de abril próximo.

Entre los principales errores, están:

Eliminar la prohibición de consumir marihuana frente a menores de edad, en lugares públicos, escuelas, restaurantes y oficinas gubernamentales y establecer sólo una multa que va de 5, 377 a 26,886 pesos.

Designar a la Comisión Nacional contra las Adicciones como responsable de la cadena productiva del cannabis psicoactivo y sus derivados, lo que contradice su naturaleza de prevención.

Se incurre en inconstitucionalidad de la prohibición del consumo de cannabis para efectos psicoactivos para personas mayores de 18 años, pero menores de 25 años de edad, pues constituye una violación al derecho humano de igualdad y a la no discriminación.

La eliminación de la prohibición de la venta de 28 gramos, lo que permitiría la venta de cualquier cantidad.

Los senadores de oposición se pronunciaron en contra del dictamen. Claudia Ruiz Massieu, senadora del PRI y secretaria de la Comisión de Justicia enfatizo en que esta reforma contiene infinidad de laguna legales:

“Se limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad y creo que esto es lo que la Corte nos había pedido. Se elimina el enfoque de derechos humanos que había contemplado el Senado de la República, no se contempla la obligación del Estado mexicano de proteger y garantizar los derechos humanos de los consumidores de cannabis atendiendo al principio pro persona. Nos preocupa la sustitución del Instituto Mexicano del Cannabis por la Comisión Nacional contra las Adicciones. El exceso de atribuciones que parecer estarse dado a una secretaría. Además de que no se le pueda otorgar facultades de regulación a un órgano que está encargado de combatir las adicciones porque esto transgrede el derecho al desarrollo de la personalidad y promueve la estigmatización de los usuarios del cannabis”.

Indira Rosales San Román, senadora del PAN y secretaria de la Comisión de Justicia, expuso: “me parece que pasamos de un mal dictamen a un pésimo dictamen. Seguimos sin cumplir lo que nos ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguimos desvirtuando el origen y el objetivo de este dictamen. A mí me parece que lo único que se está buscando es regular por regular, si se va a regular algo tan serio, debería hacerse bien, no únicamente hacerlo por hacer, no únicamente salir a dar la nota y decir que una se está regularizando la cannabis en nuestro país. Creo que de aprobarse esta minuta en sus términos, creo que se volverá letra muerta y no podrá ser ocupada por los consumidores”.

Julio Menchaca, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, llamó a votar a favor del documento, con la promesa de legislar en el futuro para enmendar estas inconsistencias.

“Que se modificó, que se alteró la esencia de lo que en el Senado trabajamos. No se atiende la modificación a la Ley de Salud como lo establece la Corte. No debemos caer en una simulación porque parecería que nos estamos peloteando un asunto entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La identificación de las antinomias, de las disposiciones inconstitucionales y de la falta de atención a lo señalado por la Corte está en la exposición de motivos, pero que demos un paso adelante aprobando este dictamen y atendiendo nuestra responsabilidad estemos presentando las iniciativas que nos permitan ir adecuando esta normatividad”, aseveró el morenista.

Hay que recordar que los diputados federales modificaron por técnica legislativa o para mejorar su redacción 28 artículos.

Realizaron modificaciones de fondo a 15 artículos. Suprimieron 7 artículos e incorporaron 5 nuevos.