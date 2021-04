La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que aún no se tienen cifras sobre la fauna afectada por los incendios forestales registrados desde hace varias semanas en el país.

Explicó que estas afectaciones son difíciles de cuantificar debido a que son cientos de especies las que habitan en las zonas impactadas, sobre todo en las áreas naturales protegidas.

Y que en ocasiones son los combatientes contra incendios forestales los únicos testigos de estas bajas., generalmente se trata de fauna silvestre menor, como pequeños anfibios, lagartijas, serpientes, insectos, hongos, microorganismos, etc.

La mayor parte de la fauna silvestre mayor (venados. ocelotes, coyotes, etc.) logran salir del área, aunque gran parte de los animales que se quedan atrapados son animales de granja.

En un comunicado, la Semarnat señaló que se podrá contar con mayor información después de que se hayan liquidado los incendios forestales y tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) como las autoridades locales puedan ingresar a inspeccionar la zona, ya que antes es muy riesgoso emprender acciones de monitoreo.

También recomendó a las personas en general que en caso de observar algún animal afectado por el fuego, no acercase a él y se informe a la Profepa. De ser posible, facilitar agua al ejemplar sin tener contacto directo o provocar su huida; hacerlo con todas las medidas de seguridad. Esto no se aconseja en lo absoluto para grandes carnívoros, como osos, pumas, etc.

Además, se recomienda no dar alimento a los ejemplares afectados, ya que además de que les puede causar daño una alimentación inadecuada, puede generar alteración en su comportamiento natural y volverse un riesgo para la población.

Cualquiera caso de fauna en riesgo, se puede reportar al 800 PROFEPA (7763372), o al correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx