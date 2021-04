Diputada de PRD exige esclarecer feminicidio de Reyna Isabel Ortiz

La diputada Mónica Bautista Rodríguez exigió al gobierno federal investigar otro feminicidio más, ahora contra la señora Reina Isabel Ortiz Jiménez ocurrido esta semana en Putla, Oaxaca, y sancionar de manera ejemplar a los asesinos de esta mujer.

Consideró que este hecho condenable, es una prueba más de que el Estado Mexicano ha sido totalmente rebasado y, por tanto, incapaz de evitar estos crímenes a pesar de contar con instrumentos para ello, como la Guardia Nacional .

La legisladora del PRD resaltó que en Putla, Oaxaca se han perpetrado múltiples feminicidios en los últimos años y la impunidad con la que han actuado los autores materiales e intelectuales, así como la ausencia de políticas públicas para prevenirlos, parece dar lugar a que se cometan más.

Por ello, demandó al gobierno de López Obrador que, en lugar de distraer a la Guardia Nacional en la contención de migrantes que transitan por territorio nacional, centre sus esfuerzos en el combate a la inseguridad, en general, y en la protección las mujeres, en particular.

“En nuestro país no pueden seguir existiendo más feminicidios, esto lejos de controlarse lo vemos en todas las entidades federativas, esto debe parar ya , detenerse ya. El Presidente de la República debe voltear a ver por una sola vez a las mujeres, no podemos ser excluidas, no podemos ser ignoradas ni tampoco invisibilizadas”.

Mònica Bautista recordó que, que las mujeres representan más del 50% de la población y por tanto son la gran mayoría que mueve la economía mexicana y tan solo por ese hecho, López Obrador debe de tomar en cuenta a las mujeres dentro de sus políticas públicas para poder tener un gobierno verdaderamente incluyente.

Sin embargo, los feminicidios se comenten todos los días en todas las entidades federativas del país, como en el caso del municipio oaxaqueño de Putla, donde la señora Reina Isabel Ortiz Jiménez fue reportada como desaparecida el pasado lunes y dos días después fue hallado su cadáver con muestras de taque con machete

La diputada del PRD, resaltó que el actual Congreso federal aprobó el tipo penal del feminicidio para que también pueda ser considerado en las legislaciones locales y, por tanto, se investigue como tal a través de los protocolos correspondientes.