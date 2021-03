Atentado a la democracia que INE decida candidaturas: AMLO

Como extraña calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio para contender por la gubernatura de Guerrero.

El primer mandatario indicó que desconoce si el INE tenga la autoridad para decidir quiénes serán o no candidatos y al recordar que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue desaforado para no participar en la elección presidencial de 2006, consideró estas actuaciones como un atentado a la democracia.

“Y entonces a ver, busco un pretexto, ¿no?, cualquiera, una excusa y te elimino. Yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión en una decisión del INE, es que yo fui víctima de esas maniobras. ¿Por qué me desaforaron cuando fui jefe de Gobierno? Porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la Presidencia en el 2006.

Entonces, ¿cómo voy yo a quedarme callado?, ¿nada más porque soy presidente? Eso para mí es un atentado a la democracia, así de claro”.

Insistió que la decisión del Instituto fue extraña porque sólo abarcó candidaturas del partido Morena.

“Sí, es extraño, porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí aplican”.

Y es que con siete votos, el INE canceló el registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y otros cinco candidatos por el partido Morena en Guerrero ante ello el abanderado dijo que impugnará la resolución y que ganarán la gobernación.