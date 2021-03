Emplaza “Mexicanos Primero” a AMLO y SEP a regreso a clases presenciales

Actualmente 26 millones de niñas, niños y jóvenes cumplen un año fuera de la escuela y de estos al menos 4.5 millones están de en riesgo de desconectarse por completo de los procesos escolares, aletó la organización ciudadana “Mexicanos Primero”

En conferencia de prensa su presidente David Calderón recordó lo dicho por el propio presidente de la República de que “no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet; han ayudado mucho pero no es lo mejor. La escuela es como el segundo hogar y ya los niños, las niñas y agregó no vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso vamos a tener clases presenciales", sentenció el activista.

“Lo que estamos exigiendo no es que se abran las escuelas mañana eso justamente sería una irresponsabilidad, lo que estamos exigiendo es que hoy mismo acabe la ausencia y empiece la presencia de las autoridades en las decisiones, exigimos que toda la estructura de funcionarios del sector educativo en la Federación y en los estados estén trabajando en forma decidida y focalizada y concretar el protocolo de regreso”, exigió el presidente de Mexicanos Primero.

David Calderòn expuso que que “ya estuvo bueno” de esperar pacientemente a que sin criterios ni certeza nos digan que las escuelas no pueden abrir al tiempo que lamentó que las autoridades den preferencia a lugares de concentración de personas como bares, gimnasios y boliches y en cambio prefieren mantener cerradas las escuelas.

“Lo que urge discutir es porque hoy en la falta de dedicación, en la falta de imaginación, en la mezquindad de los adultos pueden estar abiertos boliches y gimnasios pero no los espacios escolares para algunas actividades presenciales. Es inaudito que en buena parte de México bares y restaurantes estén abiertos y las escuelas cerradas, dejen ya de estar ausentes dejen ya de posponer, ya basta de engañar necesitamos una ruta ya, dejemos el arreglo convenenciero entre adultos pensemos integralmente en el derecho de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que se están marchitando en el encierro”, lamentó el presidente de Mexicanos Primero.

David Calderón retieró que lo que exige su organización no es regresar a clases como al inicio de la pandemia, porque eso no es posible ni deseable pues cientos de jóvenes de secundaria apretujados entrarían en quince minutos al plantel, en salones con 30 o más pupitres y eso no, lo que necesitamos, lo que requerimos dijo, es un protocolo detallado que no sea de simple “regreso a clases”, sino de regreso escalonado a actividades presenciales en las escuelas. Un regreso seguro, ordenado, cauto; un regreso con enfoque de derechos. Pero un regreso real y oportuno, no pospuesto una y otra vez, o motivado por cálculo político: un regreso de retórica, un regreso de saliva, manifestó el activista.

“No somos ingenuos no existe un protocolo en forma desarrollado por la autoridad educativa ni hay presupuestos adecuados, los Centros de Aprendizaje Comuntarios son un engaño porque nadie tiene claro como abrir uno, los nueve puntos que estableció la SEP para el regreso no son un protocolo detallado, ni sirven como tal para tomar las mejores decisiones son una reiteración del viejo boletín 3 de inicios de la pandemia de hace exactamente un año que ya se repiten esas medidas hoy ya insuficientes,” reprochó David Calderón presidente de Mexicanos Primero.

Es por ello agregó que, hoy emplazamos directamente al presidente de la República, a toda la administración pública federal, a la Secretaría de educación pública y a las autoridades estatales a cumplir con estos cinco puntos elementales:

1. Que el Consejo de Salubridad cambie las reglas para considerar que la realización de actividades presenciales no esté sujeta al semáforo verde, sino pueda comenzar antes.

2. Que la SEP presente los lineamientos con los que se pueden hacer actividades presenciales en los planteles, en la forma de Centros de Aprendizaje Comunitarios, que den certeza a maestras, maestros y directores, así como a familias y estudiantes. Y que dichos lineamientos sean publicados con protocolos detallados, con listas de cotejo sobre todo lo que debe estar listo antes de abrir.

3. Que se presente públicamente la ruta de Campeche como proyecto piloto nacional, incluyendo los presupuestos específicos de lo que se va a invertir, y con garantía de que se asegurará la disponibilidad de agua y de los suministros para cada escuela, haciendo real la gratuidad de la educación.

4. Que se someta y se defina en asamblea, con la participación de las familias, el colectivo de docentes y directivos, y de niñas, niños y jóvenes, con los protocolos nacionales ya conocidos y socializados, cuándo y cómo abrir, para crear juntos el calendario y el escalonamiento de

actividades.

5. Que, en espera de que SEP acabe con su incumplimiento de convocar el Consejo Nacional de Participación Social en Educación, se abra a la brevedad una Mesa Nacional en la que estén representadas familias, movimientos, sociedad civil, autoridades educativas locales y representantes sindicales, con minutas de acuerdos públicas, para dar seguimiento a las aperturas en todo el país, compartir buenas prácticas y proponer los ajustes a la estrategia y la normativa.