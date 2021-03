"Mi renuncia siempre está sobre la mesa": Ricardo Peláez

Ricardo Pelaéz desmintió los rumores que se han manejado acerca de su renuncia tras perder por goleada el clásico de clásicos.

Así lo mencionó en conferencia de prensa

"Hoy en la mañana círculo esa versión, de que presente mi renuncia ante los jugadores, la verdad es que no fue así. Simplemente les dije a los jugadores que alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que esta pasando".

Además recalcó que su objetivo de estar en el chiverío no es lo económico, sino lo deportivo.

NO RENUNCIA 😮.



Ricardo Peláez es claro y tiene vergüenza deportiva por la exhibición de Chivas en el Clásico 😱.#LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/0B4gDtT3Dn — W Deportes (@deportesWRADIO) March 15, 2021

" Se los digo a ustedes, los medios de comunicación yo no me voy a quedar aquí esperando un finiquito, yo no estoy aquí por dinero

Yo pagaría en pago levantar un trofeo con Chivas y por eso estoy aquí".

Por otro lado, se ratificó la continuidad del técnico Víctor Manuel Vucetich mismo que recalcó su responsabilidad y los próximos objetivos para el club

"Hay 18 puntos por disputar, tenemos esa oportunidad, es una gran oportunidad que tenemos es evidente que en un momento tenemos que reflexionar lo que estamos haciendo y buscar los resultados con los que estén en buena forma"

Respecto al "Chicote" Calderón, Ricardo confirmó que tras la opinión de los médicos afirmaron que no hay una fractura de metatarsiano.