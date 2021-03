El presidente López Obrador anunció que este martes llegarán más de 600 mil vacunas del laboratorio Pfizer y que ya no se detendrá el proceso de inmunización a los adultos mayores.

Es más, dijo que en abril se cumplirá la meta de vacunar a todos los adultos mayores y que a más tardar en julio todos los maestros del país estarán ya vacunados, pues el siguiente ciclo escolar podría ser ya de manera presencial en los estados con semáforo epidemiológico en color amarillo y verde.

Dijo que la noche de este martes habrá reunión de los funcionarios del gabinete de salud quienes buscarán concretar dos grandes envíos más , los cuales permitirán cumplir con el objetivo de inmunizar a todos los maestros y adultos mayores, lo que significará un importante avance, de hecho, aseguró que ya está disminuyendo el nivel de contagios en todo el país.

“Entonces ahora que vamos bajando los contagios, tenemos que aprovechar para vacunar, eso es lo que más importa tener vacunados a mas tardar a finales de abril a todos los adultos mayores del país y también ir avanzando en la vacunación de maestros para el regreso a clases presenciales en los estados con semáforo verde y amarillo. Nos están llegando vacunas, antier un millón de Sputnik, mañana llegan alrededor de 600 u 800 mil de Pfizer”.

En torno a la vacunación con las dosis del laboratorio AstaZeneca, que diversos países sobre todo de Europa han suspendido por no ser seguras, López Obrador dijo que los especialistas mexicanos analizan esos antígenos pero por el momento no han decidido suspender la vacunación y que esperaran a la decisión de la OMS sobre las vacunas de dicha farmacéutica

En la conferencia de prensa le preguntaron sobre el subsecretario Hugo López-Gatell y su incongruencia de decir que tiene un nivel de contagio alto y salir a pasear con una acompañante, López Obrador anunció que el subsecretario Hugo López Gatell ya se encuentra bien, que ya superó el coronavirus y que incluso ya se reincorporó a sus labores de manera presencial.

Dijo que èl responderá a los cuestionamientos que le hagan pero lo cierto es que lo atacan mucho por cuestiones que ver con la política.

“Yo celebro que ya se incorporó el doctor Hugo López Gatell, ya estuvo hoy en la mañana en la reunión del gabinete , me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, está ya bien de salud, hoy le aplaudimos por eso, lo demás es accesorio , es lo que tiene que ver con la política. Êl ha estado expuesto tiene que informar y a algunos no les gusta y lo cuestionan y lo atacan”

En otro tema, el Presidente de la República pidió a los expendedores de gasolineras del país, que no aumenten las tarifas de los combustibles, pues desde hace semanas hay un incremento injustificado en los precios, por lo que no se reflejan los subsidios ni los incentivos fiscales. Por ello, hizo un llamado a no caer en abusos.