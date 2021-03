Este jueves la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a 29 artículos constitucionales en materia de igualdad sustantiva, proyecto que, reconoce el matrimonio igualitario y la autonomía reproductiva.

En opinión de legisladores del PAN y el PRI, estos temas no gozan del consenso de todos los grupos parlamentarios, pues por ejemplo la “autonomía reproductiva” no es otra cosa que legalizar el aborto a nivel federal como pretende Morena desde hace más de dos años.

El proyecto de ley que ya fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para su posterior discusión y en su caso aprobación ante el pleno, fue avalado con 19 votos a favor de los diputados de Morena y el PT, cuatro del PAN en contra y cuatro abstenciones del PRI y PES.

Además del matrimonio igualitario y la autonomía reproductiva, los cambios a la Constitución aprobados en dicha comisión contemplan, prohibir todo tipo de discriminación en razón de identidad de género y orientaciones sexuales.

Se exige a los partidos políticos postular candidatos bajo el principio de paridad de género y se hace obligatorio el llamado 3 de 3 contra la violencia de género, es decir, que los postulantes no sean deudores de pensión alimenticia ni hayan sido procesados por violencia física, económica, política, sexual o doméstica en contra de alguna mujer.

Pero el tema que provocó mayor debate fue la llamada autonomía reproductiva, pues la panista Annia Saraí Núñez denunció que se buscaba de manera tramposa aprobar la despenalización del aborto a nivel federal, usando efemismos como eso de “autonomía reproductiva” que a su juicio no es otra cosa que matar bebés en el vientre de su madre.“

En lo que en lo que sí no estamos de acuerdo es en que este trabajo tan impecable se manche con la inclusión de la iniciativa en materia de autonomía reproductiva, esta pieza legislativa tramposa que disfraza legislar en pro del aborto. La autonomía reproductiva es uno de esos conceptos que usan los enemigos de la vida y la dignidad humana para disfrazar una realidad horrible, por ejemplo llamara suspensión del embarazo al homicidio de bebás. Hay que decirlo con todas sus letras, la legalización del aborto a nivel federal”.

En respuesta, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la morenista, Aleida Alavez, le aclaró a la diputada del PAN que ese término de “autonomía reproductiva” surge de una tesis de la Suprema Corte y le pidió que no llamara tramposos a los legisladores que si apoyan y aprobaron esta iniciativa en materia de igualdad sustantiva, “Diputada, nada más le aclaro que los términos que ocupamos tienen sus fundamento en jurisprudencia de la Suprema Corte, el termino de autonomía reproductiva no es invento nuestro y no nos llame tramposos”.

A su vez la diputada Soraya Pérez de la bancada del PRI que votó en abstención, pidió legislar solo sobre los temas de consenso pues en el caso de matrimonio igualitario tampoco hay un acuerdo entre todos los legisladores.“Están revolviendo otros temas en los que desafortunadamente no hay consenso, y nos quieren meter temas en los que si estamos a favor con los que, insisto, no hay consenso. El tema del matrimonio igualitario, hay que reconocerlo, el país es un amplio mosaico de diferencias, no todos los estados piensan igual, el hecho de que en la Ciudad de México haya mucho más apertura para estos temas no significa que sea lo que en realidad lo que quieran la mayoría de las mexicanos y mexicanas”.

Otro de los temas que incluye esta iniciativa es la garantía de igualdad salarial para mujeres y hombres.