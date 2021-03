Se acabó la robadera, fue la aseveración del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la variación de los precios de la gasolina y el gas en el país.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario reconoció que se ha dado un incremento en dichos energéticos, pero aseveró que es debido a la especulación.

“Sí, pero hay especulación se pasan… porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros, no tienen por qué incrementar el precio de la gasolina, más allá de la inflación, ese es mi compromiso y lo voy a sostener, porque estaba yo viendo ayer en El Financiero, así como uno quieren meter miedo o que haya catástrofe, proyectaban que viene el gasolinazo, pues no, no viene, no va a haber”.

Enfatizó que mantendrá su promesa de no incrementar en términos reales la tarifa de la gasolina y sólo se registrará lo concerniente a la inflación. Así mismo advirtió que de mantenerse la especulación, buscará abrir más la competencia entre proveedores y adelantó que con el fin de evitar abusos a los consumidores, se está preparando una reforma que permita quitar concesiones a las gasolineras que no den litros por litros.

“Que la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión, se acabó la robadera, a quien se le encuentre un aparatito en la bomba para no entregar litros completos se cancela la concesión, lo mismo si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia”.

Indicó que el tema de los energéticos es muy importante y fundamental para tener equilibrio en factores económicos.

Por cierto, que, cuestionado sobre el aumento en el precio de la tortilla, López Obrador refirió que se obedece a un incremento en el costo internacional del maíz y reiteró que su gobierno apoyará a los productores con el programa de precios de garantía para evitar una escalada mayor. Detalló que otro producto que también va al alza es el frijol.