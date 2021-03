Aprueban diputados, en comisiones, regulación de la marihuana

Las comisiones unidas de Salud y Justicia de la Cámara de Diputados, aprobaron con cambios el dictamen de la ley Federal de Regulación de la Cannabis que autorizó ya el Senado en noviembre pasado.

Con una votación de 34 votos a favor, 11 en contra de diputados del PAN y PRI, y 12 abstenciones del PRD y PT, se dio luz verde al proyecto.

Los cambios en su mayor son de cambiar un concepto por otro, aunque hay otros más profundos como el de los permisos para cultivar la marihuana a organizaciones civiles.

Este dictamen será discutido ante el pleno este miércoles y una vez aprobado se regresaría al Senado de la República para su revisión y en su caso aprobar las modificaciones que hicieron los diputados.

La diputada perredista, Verónica Juárez, explicó las razones por las que no estuvo de acuerdo en aprobar dicho dictamen.

“Nosotros lo que creemos es que este dictamen no cumple con lo dictado por la SCJN, no despenalice el uso lúdico que es el mandato que nos ha dado la Corte, genera mayores posibilidades de extorsión por parte de las autoridades policiales y ministeriales. Estigmatiza y discrimina al mandarlo al Conadic y ahí es donde se habla es de adicciones, entonces nos parece una contradicción, demás no distingue del consumo responsable del consumo problemático”.

A su vez, la diputada de Movimiento ciudadano, Martha Tagle, detalló también su rechazó a votar a favor del dictamen para regular la marihuana, pues lejos de beneficiar penaliza a los consumidores.

“Porque definitivamente no podemos estar ni de lado de los que están, como el gatopardo que cambian todo para no cambiar nada, y eso es lo que representan hoy el dictamen y solo complica las cosas para penalizar a los usuarios. También dejan ver el interés del gobierno para burocratizar los tramites relativos al consumo dela cannabis”.

En su oportunidad la panista Martha Romo, lamentó que se insista en aprobar una ley sin contar con los daños que provocan las drogas a la salud-

“Es un pésimo momento y es un pésimo dictamen que de ninguna manera representa ni la visión ni los intereses de los mexicanos, especialmente si lo ponemos sobre la mesa de los niños y de los adolescentes quienes están más expuestos por lo grave que es para ellos al tener mucho más acceso a ello. Y por tanto fumar mariguana afectando severamente su desarrollo”.

Mientras que los diputados de Morena, sostuvieron que este dictamen tiene un enfoque desde los derechos humanos que beneficia a los usuarios desde su integración social y sin discriminarlos ni criminalizarlos como ha ocurrido durante mucho tiempo.