Diputadas de Morena pidieron a Félix Salgado Macedonio “tener tantita ética”, y “valor cívico” para que renuncie a ser candidato al gobierno de Guerrero.

Y exigieron a la Comisión Nacional de Elecciones, CNE, que actúen conforme a los principios y la ética del partido y no lo ratifiquen como candidato.

En conferencia de prensa diputadas de Morena, entre las que se encontraban Lorena Villevicencio, Laura Imelda Pérez y Carmen Mendel, insistieron en que Salgado Macedonio no debió haber participado una segunda vez.

Félix Salgado “debería tener tantita ética, ética civil y un valor cívico”. No inscribirse, no aceptar. Hubiera sido mejor que “desistir que seguir batallando al ser él el candidato”, aseguró Carmen Medel.

Por su parte, Lorena Villavicencio confió en que la CNE ponga en primer lugar la ética del partido. El, “es una persona que tiene denuncias por delitos graves, de violación sexual y este hecho por si mismo, no garantiza la probidad, no garantiza la idoneidad y este es un elemento suficiente para no ratificar un registro de un candidato a una gubernatura”.

Las legisladores dijeron que están con las mujeres que protestaban, aunque al preguntarles por las vallas que se pusieron en Palacio Nacional, afirmaron. Que se colocaron “para evitar la confrontación” y evitar “cualquier incidente”.