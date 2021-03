Ricardo Gareca tiene en la mira a Santiago Ormeño

El director técnico de la selección Peruana, Ricardo Gareca, habló en Pasión W sobre Santiago Ormeño. ¿Lo llamará para jugar en su combinado?

Tenemos una gran relación con Juan Reynoso y yo estoy muy en contacto con él. Aun no me he contactado con Ormeño pero si lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones.

No hemos tenido diálogo. Ha pasado por el fútbol peruano y se le conoce aquí. Este presente de él es diferente, hoy vive un momento importante.

Además, el estratega argentino también habló sobre otros dos peruanos en la Liga MX, Pedro Aquino y Yoshimar Yotún: Son jugadores habitualmente llamados. Los dos tienen un proceso y son artífices importantes. De mantenerse como lo han hecho serán considerados.

Como seleccionador no le cierro la puerta a nadie. Estamos pendientes de todo jugador peruano o que tenga la posibilidad de nacionalizarse.

Por último, Gareca mencionó como se ve el fútbol mexicano en el extranjero: Es un fútbol altamente competitivo. Todo mundo lo sabe. Es fuerte en su juego y fuerte económicamente.

Hablar de la liga mexicana es hablar de años. Han pasado los mejores jugadores, yo diría, del mundo. Nosotros (los argentinos) solemos decir a veces estupideces.