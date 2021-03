Desde Tlaltenango, Zacatecas, donde encabezó la Evaluación de los Programas de Bienestar de su gobierno, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a sumarse al Acuerdo Nacional para la democracia de no utilizar recursos públicos en las campañas electorales y agradecido al gobernador anfitrión Alejandro Tello Cristerna su adhesión a este, al tiempo que prometió protección a candidatos víctimas de la delincuencia organizada y de cuello blanco.

“Que se denuncie si un candidato está utilizando dinero del presupuesto público o dinero de la delincuencia organizada o dinero de la delincuencia de cuello blanco porque también eso desgraciadamente existe, se heredó el partido de la delincuencia organizada, hay regiones en donde ellos deciden quién debe ser el candidato y quién va a ser el Presidente y a los otros candidatos los amenazan y los hacen a un lado eso no se puede seguir permitiendo vamos proteger en regiones en donde es usual esta práctica a todos los candidatos para que sea el pueblo libremente el que elija a sus autoridades”, sentenció el jefe del ejecutivo federal.

En el último punto de su gira de fin de semana iniciada en el estado de Querétaro y en el contexto de combate a la corrupción el Presidente López Obrador, dijo que es urgente que los niños regresen a la escuela y que por eso se está vacunando iniciando con los adultos mayores a quienes espera dijo, en abril estén vacunados 15 millones de ellos para bajar la tasa de letalidad por COVID-19 en un 80 por ciento al tiempo que dejó en claro que en este proceso de vacunación no valen influencias políticas ni posición económica porque la vacuna es gratuita y para todos, nada más subrayó, es cosa de esperar cuando nos corresponda.

“Y también estamos actuando con mucha responsabilidad para que haya igualdad nada de que yo tengo más dinero y yo quiero la vacuna, yo tengo influencias políticas y yo me voy a vacunar primero, no, no es el dinero ni la influencia política lo que vale o como se dice coloquialmente lo que rifa en la vacunación, es el derecho que se tiene, todos, el Plan de Vacunación es universal es para todos y es gratuito nada más es cosa de esperar el turno cuando nos toque, cuando nos corresponda”, enfatizó el primer mandatario.

Al término de su gira de fin de semana que inició en la Ciudad de Querétaro y culminó en Tlaltenango, Zacatecas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la presencia y el apoyo del senador Ricardo Monreal Ávila en la tipificación como delito grave del fraude electoral y el robo al erario al igual que a los demás legisladores, que en el sexenio de Salinas lo convirtieron en no grave, y también manifestó su deseo en que su pretendida reforma eléctrica, que ya pasó en la cámara de diputados, sea aprobada en el senado para el beneficio de todos los mexicanos y no sólo de los oligarcas del sector eléctrico.

“Y nos han ayudado mucho los legisladores y en especial en el Senado nos ha ayudado mucho el senador Ricardo Monreal, Ahora por ejemplo está por discutirse y en su caso aprobarse en el Senado la Reforma a la ley eléctrica una reforma que ya se aprobó en la cámara de diputados falta la aprobación en el senado que estoy seguro se va a lleva a la práctica se va a ejecutar se va a aprobar porque es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad no se le puede dar el mismo trato a Iberdrola que a la Comisión Federal de Electricidad”, puntualizó el primer mandatario.