Discrepa Alejandra Frausto de observaciones de la ASF a su dependencia

La secretaria de Cultura del gobierno federal, Alejandra Frausto Guerrero, discrepó de las 22 observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación realizadas a la Cuenta Pública 2019 de su dependencia al argumentar que este órgano fiscalizador omitió información que este Secretaría proporcionó tal como lo solicitó.

“Nosotros mandamos toda esta información hay alguna información que la Auditoría Superior de la Federación no consignó en su propio informe, entonces estamos en tiempo y forma para poder hacer una revisionista muy puntual de todo esto que representante las 22 observaciones para todos y cada uno de estos temas hay respuesta puntual, hay comprobantes, hay todo lo que requiere la Auditoría que pues sí nunca había tenido una auditoría de esta dimensión la Secretaría pero respondemos a todo entonces estamos en la mayor disposición de seguir colaborando con la transparencia y con el combate a la corrupción como saben que es un sello de este gobierno”, refutó Frausto Guerrero.

La titular de Cultura del gobierno federal dijo que el Presidente López Obrador ya tiene conocimiento de estas discrepancias pues sostuvo una reunión con él para hablar sobre estas observaciones.

Sobre los señalamientos hacia los programas de Reconstrucción de Patrimonio Cultural y de Cultura Comunitaria, Frausto Guerrero dijo que este último llamó la atención de la ASF porque nunca había habido un programa tan vasto en tierra y que implicara una acción social tan grande, pues la dependencia a su cargo además de fortalecerse en cuanto a la propia actividad artística y cultural de los recintos consolidados, emprendió además un trabajo en aquellos lugares donde la fisura social es más profunda y donde la cultura no tenía ni presencia ni acción cercana a la gente y donde más se necesita.

“Entonces por supuesto que pues es un programa grande, es un programa nuevo de estas dimensión y suponemos que llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación”, apuntó Frausto Guerrero.

Lo mismo argumentó para el Programa de Reconstrucción pero al se cuestionada sobre viajes no justificados de su subsecretaria Marina Núñez rechazó dar una declaración y a pesar de señalar que pidió a los titulares de sus distintas áreas no delegar esta responsabilidad y que estuvieran atentos a estas observaciones, prefirió que fuera el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Omar Monroy quien diera respuesta al cuestionamiento al argumentar que se revisa puntualmente lo que la AS les mande y será ciando les haga estas peticiones precisas de cada cuestión que responderá a la propia ASF.

“Esta Secretaría considera que mucha de esa información no fue tomada en cuenta en las diversas instancias en que hemos remitido no obstante lo más importantes para esta Secretaria es aclarar y transparentar el ejercicio de los recursos y en su caso se buscará incluso poder complementar dicha información con un mayor número de evidencias que tenemos en nuestro poder a fin de acreditar que los servicios fueron proporcionados conforme a lo establecido en cada uno de los contratos y en cada una del ejercicio de los recursos públicos”, puntualizó el funcionario.