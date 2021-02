Pide Misión Rescate México prudencia a escuelas particulares

Luego del anuncio por parte de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) de su pretensión de regresar a clases presenciales el próximo 1 de marzo, maestros integrantes de Misión Rescate México (MRM) pidieron prudencia a los directivos de estas instituciones de educación privada al argumentar que el cambio de semáforo epidemiológico no nos dice todo, sostuvo Teresa Paulino integrante de Misión Rescate México.

“Hemos insistido en que se pongan de acuerdo las autoridades, los que saben del tema en cuestión de salud, en cuestión educativa y que platiquemos que lleguemos a acuerdos y eso sea siempre para salvaguardar la integridad de alumnos, de maestros, de la población en general no esperar un semáforo verde sino esperar las condiciones precisas de cada escuela. Si hablamos en términos generales pues hasta que el semáforo esté en verde, no precipitarnos tener paciencia

Por su parte y en ese mismo tenor el director general de la Alianza de Maestros Carlos Aguirre, calificó de irresponsable esta pretensión toda vez que dijo desde noviembre hasta el día de hoy hubo un aumento de casi dos millones de contagios por COVID-19 y en cuestión de decesos estamos rebasando los 175 mil.

“Apuntalar un regreso a clases para el primero de marzo como se está proponiendo sería consideramos un acto que puede ser hasta irresponsables, ahora bien, para esto se tienen que reunir una serie de condiciones y en esa serie de condiciones necesitamos que todas las escuelas estén en condiciones para y no solamente me refiero a la infraestructura sino a generar una cultura del cuidado de la salud por el otro eso es un elemento indispensable para un próximo regreso a clases y reiteramos, lo más importante es la vida y la salud de los alumnos de los maestros, de los directivos, de los padres de familias”, sentenció el director general de la Alianza de Maestros.

En su oportunidad Rosalía García Munguía integrarte de MRM, Estado de México, consideró que mientras no esté vacunado al menos el 50 por ciento de la población entre ellos los pertenecientes al sector Salud y Educativo no podremos abrir ni escuelas ni ninguna otra dependencia educativa porque no está garantizada la salud de esos sectores poblaciones, es más, incluso dijo los que ya están vacunados no han recibido la segunda dosis y el semáforo epidemiológico pasó a Naranja por otras razones ajenas a la salud de la población.

“Es importante que se tome en cuenta que si se cambió el semáforo naranja no es porque ya hayamos disminuido los contagios sino es por la economía que se está obligando a abrir, desgraciadamente tenemos infinidad de contagios y de muertes y estamos llegando casi ya a los dos millones y eso tenemos que prevenirlo no podemos dar rienda suelta a lo que requerimos personalmente o como familia, sabemos que todo esto es difícil para todos pero primero está la salud de los mexicanos y sobre todo de nuestros niños”, puntualizó la docente mexiquense.

En conferencia de prensa MRM anunció que el próximo 10 de Marzo, realizarán un Encuentro donde convocarán a los liderazgos de las fuerzas políticas del país, para presentarles sus propuestas en favor de México en materia de salud, educación, seguridad, democracia y economía, para que sean integradas en las plataformas y propuestas de sus candidatos.

Anunciaron también, que estas propuestas serán presentadas en los diversos estados y adecuadas a las realidades locales, con la misma intención de que cada candidato a gobernador, diputado local o presidente municipal, se sume a esta gran iniciativa para Rescatar a México.