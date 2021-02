GOAN pide a AMLO reciprocidad al no intervenir en proceso electoral

La Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (GOAN) respondió al llamado del presidente Andrés López Obrador, de llevar a cabo un acuerdo para respetar la democracia en las próximas elecciones, por lo que pidieron al jefe del Ejecutivo de igual manera asumir ese compromiso y poner el ejemplo en un espíritu de respeto y reciprocidad.

“El compromiso es cumplir la ley. No podríamos actuar de otra manera puesto que empeñamos nuestra palabra al rendir protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. No obstante, es preciso refrendar públicamente este compromiso. Ese ha sido nuestro actuar en todo momento y no solo en tiempos electorales: sujeción al imperio de la ley, al respeto a las instituciones, a la crítica, al disenso, a las autonomías, al federalismo y a la división de poderes. Ser demócrata implica, más que declaración, cumplimiento”.

Los mandatarios del PAN confiaron en que el Instituto Nacional Electoral (INE) tomará nota del planteamiento del Ejecutivo federal y se manifestaron porque sea este organismo el que haga la convocatoria que considere pertinente.

Resaltaron que entre los panistas existe la convicción por la democracia, al formar parte de la primera alternancia en el año 2000, y que la otra alternancia en 2018 es una muestra de la "normalidad democrática" que vive el País y que esperan no se pierda.

De igual forma, invitaron a todos los niveles de gobierno, a sumarse al acuerdo nacional por la democracia de cara al proceso electoral,

La GOAN pidió también evitar la politización en temas sensibles y la tentación de ver al adversario político como enemigo o de dividir para ganar una elección, por lo que convocaron al presidente de la República a "emprender una reconciliación nacional en estos momentos de crisis".