Rechaza AMLO irregularidades detectadas por ASF en su primer año

El presidente López Obrador calificó de “exageradas” las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que dio a conocer este fin de semana, sobre el gasto que se hizo durante su primer año de gobierno.

Rechazó las múltiples irregularidades detectadas, las millonarias cifras sin justificar las erogaciones, y hasta la obstrucción de información del gobierno para realizar la revisión. Aseguró que “los datos de la ASF están mal y los auditores están exagerando”.

Es más, el Presidente de la República les pidió no prestarse a dar información falsa que solo beneficia a sus adversarios políticos, por lo que demandó aclarar esos datos, como el cálculo de que que va a costar tres veces más la suspensión del aeropuerto de Texcoco, es decir, no cien mil como él afirma, sino más de 300 mil millones pesos.

Yo tengo otros datos, aseveró.

“Pues si exageran, y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos. Y se va a informar sobre eso, aquí, y ojala lo hagan ellos, los de la Auditoria Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestro adversarios y yo creo que no deben prestarse a esas campañas. Entonces, me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado, si fuese así no iba a costar nos iba a costar el aeropuerto no 300 mil sino 600 mil millones, el aeropuerto de Texcoco. Entonces, yo espero que aclare la Auditoría”.

Y es que en su informe de la Cuenta Pública 2019, que dio a conocer este sábado la Auditoría Superior de la Federación, se hacen observaciones de presuntas irregularidades por más de 67 mil millones de pesos.

Por ello, López Obrador, insistió en que es muy exagerado estimar un sobre costo en los gastos por cancelar el Aeropuerto de Texcoco, y dar luz verde a las obras en Santa Lucía, las cuales supuestamente implicarían un ahorro de 300 mil millones de pesos y no un gasto por esa misma cantidad.

Lo que supondría que saldrá más caro el caldo que las albóndigas.