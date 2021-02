Carlos Salcedo se burla del Cruz Azul

Carlos Salcedo nuevamente ha dado de qué hablar fuera del terreno de juego. El defensor de Tigres arremetió contra Cruz Azul después de la derrota de los ´Felinos´ frente a ´La Máquina´ en la jornada seis del Guardianes 2021.

A través de redes sociales el ´Titán´ contestó a los aficionados de Cruz Azul, quienes le cuestionaban que de nuevo el equipo ´Celeste´ los había derrotado, a lo que el zaguero comentó “Ya sé, qué vergüenza que un equipo así nos gane travezzz. Y más con 23 años de pesadilla”.

Los comentarios no cesaban y de nuevo otro usuario de Instagram volvió hacerle el mismo cuestionamiento, a lo que Salcedo respondió “Ya sé, pero yo si aguanto carrilla, no soy de piel delgadita. Créeme que si me da pena perder contra el equipo mas salado en los últimos 23 años.

Esta situación se originó a raíz de que ´La Máquina´ eliminó Tigres de la Copa GNP y posteriormente de la liguilla del Guardianes 2020, ya que después de que Cruz Azul cayó ante Pumas él ´Titán´ lanzó una publicación con caras burlándose.

EXPLOSIVO 🧨.



Carlos Salcedo mostró su enojo 😡 por perder ante Cruz Azul de esta forma.



¿Qué opinan? 🤔#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/yuIP53kWwF — W Deportes (@deportesWRADIO) February 18, 2021

Posteriormente, ´Los Celestes´ quedaron fuera de la CONCACHAMPIONS, y nuevamente Salcedo comentó a través de redes sociales con el mensaje “Travezzz acompañado de las mismas caras de burla”.

Lo que es un hecho, es que la rivalidad entre Cruz Azul y los Tigres ha crecido dentro y fuera del terreno de juego.