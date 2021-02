Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que desconoce las negociaciones que puedan estarse llevando a cabo entre la Fiscalía General de la República y la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Sólo señalada por posible participación en el desvío de recursos en la llamada "Estafa Maestra".

Durante la mañanera el Primer Mandatario indicó que mantiene su postura para que quienes cometieron actos indebidos, regresen los recursos que pudieran dañar a la Hacienda Pública, sin embargo enfatizó que en este como en otros casos, la autoridad no actúa por consigna presidencial.

"No tengo yo injerencia, este es un asunto que lleva la Fiscalía, se piensa que es como antes, que todo salía del presidente, que la Procuraduría actuaba por consigna, no, yo no estoy involucrado, yo no estoy involucrado, esto corresponde a la Fiscalía, ellos recibieron denuncias y están llevando a cabo todo ese proceso".

Y aunque reconoció que se le ha solicitado su intervención para liberar a implicados a cambio de información, insistió que son las autoridades a quienes es corresponde hacerlo de lo contrario enfatizó, sería inmoral.

"Me han llegado a decir a ver, yo hablo, soy testigo protegido o como se llame, pero necesito que el presidente me garantice que me van a respetar el acuerdo y que me diga hasta dónde puedo llegar, a quién voy a denunciar y mi respuesta es no, no es decirle a Juan Collado a ver tu relación con Salinas y habla y así, intervenimos, no, eso es inmoral, eso no lo puede hacer el Presidente de México".

Durante la mañanera de este miércoles, fue cuestionado si es correcto que permanezca la candidatura al gobierno de Guerrero, de Félix Salgado Macedonio, cuando tiene diversas acusaciones de violación, en respuesta dijo, pidió no linchar antes de tiempo.

"No hay que meternos en eso, ya la gente y si no la autoridad, pero, sí es como para preguntar y de parte de quién, siempre hay acusaciones, siempre, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones, de todo tipo… es que hay instancias legales se tiene que denunciar y buscar que se castiguen, eso es lo otro pues es el quítate tú, porque quiero yo o la politiquería".

El jefe del Ejecutivo Federal insistió que hay diversos intereses en las denuncias y manifestaciones como las ocurridas contra el legislador con licencia.