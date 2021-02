No somos iguales fue la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cuestionamiento del motivo por el cual, se les solicita a los adultos mayores las credenciales de elector y en ocasiones una copia de la misma, para colocarles la vacuna contra el Covid-19.

Durante la mañanera el Primer Mandatario negó que dicha acción tenga algún propósito electoral y acusó a los medios de comunicación que pusieron el tema en la mesa, de tener mucha imaginación.

"Pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa, imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor, entonces sí es ofensivo, como dicen los jóvenes coloquialmente, sí calienta, si toman la foto por supuesto, es para lo mismo".

Desde Palacio Nacional enfatizó que quienes utilicen de forma inadecuada los datos de las personas de la tercera edad, deberán ser castigados.

"Y si alguien se pasa de abusivo, de listo, porque es una cuestión ilegal pues se tiene que castigar, sea quien sea, eso ya no se permite, estamos en otros tiempos completamente, es algo distinto, ya no se llevan a cabo esas prácticas y si quedan vestigios, quedan malas costumbres, pues se tienen que ir terminando pero no es la regla, puede ser la excepción".

Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Nacional, reiteró que su administración buscará evitar el mal uso de programas electorales en el periodo electoral por lo que anunció que se adelantarán los pagos a las personas beneficiadas de los programas sociales.

"Se va a adelantar la entrega de las pensiones a los adultos mayores, desde marzo, se va a entregar hasta junio, se va a adelantar, marzo, abril, mayo y junio y se tiene que entregar en marzo porque ya en abril en varios estados ya inicia el proceso electoral, lo que son las campañas".

Enfatizó que los lunes se darán informes sobre los programas sociales, durante la mañanera.