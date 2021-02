Presentan dos proyectos de energía limpia por 800 mdp del FOTEASE

El 99 por ciento de los usuarios afectados en 29 estados del país, ya tiene energía eléctrica. Están pendientes de que se restablezca el servicio a 80 mil usuarios, afirmó, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

En el transcurso de este día aseguró que se mantendrá la generación de energía porque ya se “inyectó” gas a través del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS) de un cargamento de gas LP que arribó al Puerto de Manzanillo.

“Ya se inyectó gas al sistema de Sistrangas para llevar a algunas plantas de la CFE”, explicó.

La funcionaria hizo un llamado a toda la población para que se ahorre energía en las próximas 48 horas ante la enterada al país del frente frío número 36 con el fin de mantener el sistema eléctrico nacional “en forma continua” para todos los mexicanos.

“Exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de la energía. Este ahorro eficiente es que si no estamos ocupando una habitación, no tener las luces prendidas, si tenemos un equipo contactado y no lo estamos utilizando, desconectarlo y hacer el uso eficiente de la energía”.

De esta manera, dijo, se ahorrara energía para ayudar a mantener el servicio en forma continua.

La secretaria acudió a la conferencia de prensa de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en donde se presentaron dos proyectos de energías renovables que ser llevarán a cabo en colaboración con la CFE y la UNAM. Uno de ellos es la central de paneles fotovoltáicos que serán instalados en la Central de Abasto de la Ciudad de México y otro en el Bordo de Xochiaca con la conversión de residuos sólidos urbanos a carbón vegetal para la CFE y otras industrias.

Los proyectos tendrán inversión del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), en el caso de paneles coordinado por CFE tendrá 500 millones de pesos y generará hasta 250 megawatts y quedaría listo en ocho meses.

El proyecto de la UNAM contará con 300 millones de pesos del mismo fondo y consta de una planta para procesar hasta 48 toneladas de residuos sólidos por día para transformación hasta 6.5 toneladas de carbón vegetal y gasificación para generar electricidad.