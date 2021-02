Un grupo de diputadas federales de varios partidos solicitaron a la FGR atraer e investigar un posible caso de tortura infantil parte de policías del estado de Morelos en contra de niños y adolescentes del DIF de Texmico, ocurrido el pasado primero de septiembre.

Las legisladoras invitaron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Hernández de la Cruz, para que explicará los posibles hechos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos.

El ombudsman morelense detalló que los adolescentes realizaban una manifestación de protesta al interior de dicho centro de asistencia social, cuando fueron reprimidos por policías estatales, quienes los golpearon, maniataron y torturaron, según se observa en fotografías difundidas por la prensa, aunque las autoridades de Morelos y el propio gobernador Cuauhtémoc Blanco, niegan los hechos de brutalidad policiaca.

Además, durante el operativo no se permitió el ingreso de los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como lo marca el protocolo, incluso se impidió investigar el origen de la protesta y los daños causados a los niños y jóvenes.

“En fotografías tomadas en dicho centro se aprecia a un grupo de adolescentes maniatados, hincados frente a una pared, con el dorso desnudo y los pies descalzos, con el estado de fuerza detrás de ellos. Sin embargo, las autoridades del estado han impedido que investiguemos eso hechos y por el contrario, han atentado contra la autonomía de la Comisión, incluso piden que un servador dimita del cargo. En una reunión para tratar el tema el gobernador Cuauhtémoc Blanco y su hermano Ulises me reprocharon mi actuación y me pidieron que les ofreciera una disculpa pública, porque ellos eran las víctimas y no los adolescentes”.

Por ello, las legisladoras del MC, PAN, Morena y PRD, deploraron estos hechos y exigieron también un pronunciamiento claro y contundente sobre este delicado tema a la CNDH, por supuesto al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco; al secretario de Salud Federal y responsable del Sistema DIF Nacional, Jorge Alcocer; al Sistema para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas , Niños y Adolescentes (SIPPINA) y demás autoridades.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, consideró inaceptables estos hechos de violencia extrema contra niños y adolescentes.

“Estamos haciendo un exhorto al secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, para que en su calidad de presidente de la junta de gobierno del Sistema Nacional del DIF, tome las medidas necesarias para investigar los hechos ocurridos en dicho centro del DIF de Morelos, porque es la autoridad correspondiente. La Cámara de Diputados exhorta al titular del SIPPINA y hace un llamado para que el titular de la FGR atraiga este caso y lo investigue para que se generar una sanción”.

Cabe mencionar que para esclarecer este asunto de posible tortura infantil en un DIF del estado de Morelos, no se descarta acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo pronto, ya se solicitó a la CNDH la activación del Mecanismo de Tortura, y ante el Comité Contra la Tortura de la ONU para que investiguen el caso.