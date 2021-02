Andrés Ibargüen rompió el silencio tras su salida de las Águilas del América.

El colombiano aceptó que no salió en muy buenos términos con el conjunto de Coapa.

“En cuanto a eso, no fueron las mejores formas, lo he reiterado que trato de mantenerme al margen de eso, siempre estaré agradecido de que me abrieron las puertas . Se dicen cosas que no son la realidad , pero hasta el último día trate de estar a la altura, de dar mi máximo y siempre con la cabeza en alto”, dijo el colombiano al programa de Fox Sports, la Última Palabra.

Ibargüen reconoció presión por parte de la directiva para poder salir del equipo , tras las ofertas que había de la MLS e incluso lo amenazaron con quedarse sin jugar.

“No. Si es realidad que en algún momento no llegamos a un acuerdo, yo manifesté que estaba de acuerdo en cierta cantidad, pero no en la que ellos ponían y se manejaron como no debían, ya llegan a un punto de amenazas y yo tenía que enfocarme en lo deportivo, pero son cosas que cada quien sabe qué hizo bien y qué hizo mal“, mencionó.

Finalmente Andrés Ibargüen aceptó la oferta del Santos Laguna por el proyecto deportivo, además de que su familia quería seguir radicando en México.