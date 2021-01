Edson Álvarez mostró su molestia por falta de juego

Edson Álvarez se puso sincero tras su presente en el Ajax de Holanda.

En la actual temporada el mediocampista mexicano solamente ha jugado 10 partidos en la Eredevisie, aunque solamente 4 de ellos como titular. Incluso lleva tres meses sin arrancar un partido en el once inicial.

Por esta razón ante la falta de juego que le da su entrenador en el Ajax, Erik ten Hag, mostró su molestia por no tomar un rol protagónico.

"Muchas veces como jugador no te gustan las decisiones, no te gusta estar en el banco. Principalmente a mí me molesta mucho porque sé la clase de jugador que soy y solo me pongo a disposición del equipo para que cuando me toque entrar, como lo he venido haciendo", mencionó en entrevista dentro del canal del Ajax.

Finalmente Edson espera tener más minutos en la segunda parte de la temporada.