Atentado a la libertad la medida del INE contra las mañaneras: AMLO

Este viernes, nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de buscar censurarlo e incluso de atentar contra la libertad.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, evitó pronunciarse por la reelección de alcaldes en algunas entidades, el primer mandatario enfatizó que no puede emitir comentario alguno de las próximas elecciones.

"Pues no voy a opinar sobre el tema porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable yo de algunos temas, que no hable de la democracia imagínense, entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral".

López Obrador recordó que su administración presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque consideró que esta medida del INE es una censura abierta y descarada.

"Quiero seguir transmitiendo que todos debemos de ser guardianes de la democracia y que todos tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y libres, eso es lo que no quieren los del INE. Ya presentamos un recurso de inconformidad al tribunal porque es una censura abierta, descarada, entonces además es un atentado a la libertad, pero a ver qué resuelve el Tribunal".