Autoriza AMLO a gobiernos estatales e IP adquirir sus vacunas

Gobiernos estatales y empresas ya podrán comprar vacunas propias para aplicar a ciudadanos y trabajadores, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que con este permiso se evitará que se acuse a su administración de querer politizar y ejercer un monopolio para las adquisiciones.

A pesar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell comentara que ello no era viable y que la Secretaría de Gobernación informara de la negativa a la Conferencia Nacional de Gobernadores, el Primer Mandatario instruyó al secretario de Salud, Jorge Alcocer que emitiera el comunicado brindando el permiso y dio a conocer los requisitos.

"Para que hoy mismo se emita un comunicado estableciendo de que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas para aplicarlas en México tiene autorización sólo que deben anexar a la solicitud, el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica, a todos en general, público y privado".

Las farmacéuticas deberán tener la autorización de Cofepris, también deberán informar la fecha de llegada de las vacunas, lugar de aplicación y quienes recibiría la dosis. En la mañanera de este viernes dijo que no existe problema alguno con los estados y empresas que quieran moverse por su lado, ni temor que haga uso electoral porque recordó no es fácil conseguir las vacunas.

"No es fácil conseguir la vacuna desafortunadamente no alcanza la producción, nosotros estamos obteniendo la vacuna porque ya llevamos ocho meses en negociaciones y porque tenemos muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros y tiene mucha autoridad moral el gobierno de México entonces nos están ayudando las farmacéuticas, los gobiernos pero no es fácil conseguir la vacuna, he escuchado a quienes dicen voy a comprar vacunas pero no está tan fácil".

Acusó de estar zopiloteando a quienes acusan a su administración de evitar permisos salvar personas.

"Si nosotros decimos no se puede imagínense Reforma lo que estaría diciendo, los empresarios quieren comprar la vacuna para ponerla a los trabajadores pero el gobierno no se los permite, no, es un asunto que tiene que ver con salvar vidas, con proteger a la gente y como ellos andan zopiloteando pues tenemos que decir, hay permiso para que no nos echen la culpa, cuentas claras y el chocolate espeso".

Este viernes el Jefe el Ejecutivo Federal reiteró que este fin de semana se destinarán 20 mil vacunas para maestros de escuelas públicas y privadas en el estado de Campeche.

"Son 81 centros de vacunación en todo el estado, son escuelas, unidades médicas rurales, del programa IMSS Bienestar, clínicas del Seguro Social, del régimen ordinario… sábado y domingo educación pública de nivel básico, prescolar, primaria y secundaria y lunes y martes educación pública de nivel medio superior y superior en los mismos lugares de vacunación y lunes y martes también todos los que trabajan, son maestros de escuelas privadas".

El secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval detalló que las 81 brigadas estarán integradas por dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro elementos de Sedena, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, además de un enfermero, un médico y un voluntario para distribuir en los dos primeros días 12 mil 157 dosis.