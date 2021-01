El presentador Larry King pierde la vida tras contagiarse de COVID-19

Larry King, ícono del periodismo de radio y televisión en Estados Unidos, perdió la vida a los 87 años. El comunicador había dado positivo por COVID-19 apenas hace unos días y se encontraba hospitalizado.

Prohibido hablar de Política. 'De periodista a comediante Larry King'

Su carisma y estilo periodístoco lo llevaron a alcanzar la fama con uno de los programas más populares transmitido en el horario estelar de la cadena CNN.

Su curiosidad insaciable y gran sentido del humor podían hacer que cualquiera hablara en sus entrevistas. Fue así como su programa se convirtió durante la década de los 90 en el más importante sobre temas políticos. Entrevistaba desde celebridades de Hollywood hasta líderes mundiales.

"Larry King Live" fue uno de los programas, transmitido por CNN, más influyentes de las últimas décadas del siglo XX / Getty Images

HOSPITALIZADO POR COVID-19

El presentador estadounidense estaba internado en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Angeles luego de dar positivo por COVID-19. Él había padecido problemas de salud durante muchos años.

En 2019 un accidente cerebrovascular casi lo deja sin vida; sin embargo pudo superarlo. King además padecía diabetes, una de las comorbilidades que más afecta a pacientes con coronavirus.

Larry King emprendía sus entrevistas sin preparación o documentación de sus entrevistasdos buscando un escenario más conversacional / Getty Images

LOS TIRANTES MÁS POPULARES DE LA TELEVISIÓN

Larry King nació en Brooklyn, Nueva York, en 1933. Tuvo una carrera histórica forjada a lo largo de 60 años.

Sus preguntas directas y sus infalibles tirantes hicieron de "Larry King Live" un programa de referencia en horario estelar de CNN desde 1985 hasta 2010.

King estimaba que en su vida profesional había realizado más de 5,000 entrevistas y para ellas nunca se preparó.

El programa Larry King Live terminará sus transmisiones después de 25 años

Yasir Arafat entrevistado por el presentador Larry King / Getty Images

"No soy conflictivo, no estoy allí para golpear a los invitados ...", dijo en una entrevista en el programa The Young Turks en 2014.

King era un hombre familiarizado con Donald Trump pero en 2019, ya con el magnate como presidente de Estados Unidos, dijo: "Este Donald no es el Donald que conocí".

El presidente de CNN, Jeff Zucker, dijo tras la pérdida del comunicador: "Lamentamos el fallecimiento de nuestro colega Larry King. "El joven de Brooklyn" (como también era conocido) tuvo una carrera histórica en la radio y la televisión. Su curiosidad por el mundo impulsó su premiada carrera en la radiodifusión, fue su generosidad de espíritu lo que atrajo al mundo hacia él ".

EL PROGRAMA QUE DIO PROYECCIÓN AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Una de las emisiones más recordadas de "Larry King Live" fue aquel debate entre Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos, y el empresario Ross Perot. El encuentro ocurrió el 10 de noviembre de 1993 y el tema en cuestión era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Más de 16 millones de personas sintonizaro el debate de alto perfil e interés en Estados Unidos y transversalmente para México y Canadá.

Sobre el encuentro, los especialistas opinan que ayudó a inclinar al público en favor del TLC, el cual fue aprobado con un reducido margen por el Congreso de Estados Unidos.