No hay estrategia gubernamental que atraiga inversión extranjera: BBVA

No habrá plan o programa gubernamental útil para el crecimiento económico del país, si no se corrige el envío de señales negativas para la inversión como el cambio de reglas y no sólo en el sector energético, sino en diversos aspectos de la vida nacional, señaló el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

Cuestionado respecto a las acciones anunciadas recientemente por la Secretaría de Economía, señaló que para que haya crecimiento debe haber inversión, pero ésta sigue con incertidumbre.

“No va a haber una recuperación sostenida y potente del crecimiento si no hay una recuperación de la inversión y para que haya una recuperación en la inversión, no se requieren planes estatales, programas de política industrial, se requiere de certeza en las reglas del juego, certeza de que estas reglas no van a cambiar en el horizonte en que se planean, que no van a cambiar con cambios de gobierno, que un contrato se va a respetar y hemos visto instancias donde el gobierno mexicano ha mandado señales de que los contratos no se van a respetar, caso de la cervecera, caso de los gasoductos, las energía limpias. Si esto no se corrige, no hay plan que vaya a reactivar la inversión y por lo tanto no habrá que vaya a resultar en una tasa de crecimiento más elevado", refirió el economista en jefe de Grupo BBVA.

En este tenor, se refirió a las pretensiones de desaparecer órganos autónomos por parte del ejecutivo y luego la insistencia ahora en el legislativo, destacó que para los inversionistas y su capital es trascendental, que exista un árbitro que regule a las propias instancias de gobierno y no sea parte de ellas como en el caso de la CFE, recordó que muchos de los organismos son entidades contempladas en el propio TMEC y desaparecerlos podría atraer problemas legales al país. Refirió que aquellos que señalan que esos órganos debilitan al Estado, están equivocados por que el Estado, no es el gobierno o el ejecutivo y en vez de ello por el contrario lo fortalece. Señaló que si se avanza en este sentido, se verán todavía menos inversiones en energía, telecomunicaciones y otros rubros que pese a la pandemia han permanecido con sus capitales. La institución presentó su informe “Situación México”, donde reiteró que en el 2020, se registró la peor contracción económica del país, al llegar a -9.1 por ciento y en este año indicó , la recuperación será lenta.

“Pues creemos que viene una recuperación muy lenta, muy incompleta, nosotros estamos estimando el crecimiento en 2021, es de 3.2 por ciento y les diría si acaso, vemos más riesgos a la baja y ¿por qué ? Porque vamos a ver una primera mitad del año con un bajo dinamismo económico, porque estas nuevas medidas de confinamiento y este crecimiento tan significativo en los casos están teniendo una caída en la movilidad y en la actividad económica. 3.2 por ciento”, advirtió Carlos Serrano.

Estimó que al país le tomará varios años regresar a los niveles previos a la pandemia, lo que podría ocurrir hasta 2026-27, ello por las afectaciones que seguirá dejando la pandemia en este año, principalmente por el aumento de contagios y eventuales afectaciones a las actividades… y es que advirtió que la situación sanitaria se pondrá peor y con ello la economía, por lo que dijo que el escenario de recuperación en "V o palomita" no está ya en las previsiones, aunque sin llegar a la “W”, ya que se tiene esperado un menor dinamismo en primer trimestre del año, principalmente por el aumento de los contagios.

El economista en jefe de este grupo financiero, indicó que es positiva la llegada de la nueva administración a Estados Unidos y los primeros anuncios hechos de apoyos fiscales y una nueva dinámica de la política, lo que podría beneficiar a la economía del mundo...

“El resultado de la elección en Estados Unidos, las ventajas que eso tiene en términos de fortalecer la democracia de aquel país, lanzar una señal negativa a los populistas en el mundo, en términos económicos creemos que tiene aspectos muy positivos…creemos que vamos a ver un entorno de menor proteccionismo… y segunda cuestión creemos que estamos en un entorno donde las economías avanzadas todavía se pueden beneficiar, tener estímulos fiscales importantes y en este sentido el anuncio del Presidente Biden de un estímulo fiscal de 1.9 trillones de dólares… un estímulo monetario y fiscal en Estados Unidos ahora es adecuado, y además puede tener efectos positivos para la economía mundial”, estimó el economista de BBVA.

Descartó que un estímulo de esas dimensiones, pudiera generar una espiral inflacionaria, por lo que no es preocupante ya que recordó las tasas de interés están en niveles muy bajos y mientas una economía pueda endeudarse con tasas cercanas a cero, el endeudamiento permitiría una recuperación económica más amplia.