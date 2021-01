Dejar de usar WhatsApp no garantiza privacidad de usuarios: experto UNAM

Ante la polémica surgida por las nuevas políticas en el manejo de datos personales en la red social de WhatsApp, Luis Ángel Hurtado Razo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, recomendó continuar con el uso de esta aplicación, ya que si además se tiene una cuenta en Facebook, Instagram, o en ambas, los datos siguen vertidos en estas redes sociodigitales.

El académico dijo que la idea de que alguien se introduzca al hilo conductor de las comunicaciones en WhatsApp, Facebook o Instagram y las publique, es falsa, es un mito. Y explicó que se trata de un algoritmo (conjunto de instrucciones o reglas que permiten solucionar un problema) que traducirá estas pláticas para almacenarlas en algún servidor.

“Este es uno de los grandes mitos que también existe que si la migración o dejar de usar el caso de whatsapp garantiza precisamente la privacidad no, no existe la privacidad en internet ¿por qué? Porque todos nuestros datos pueden estar en determinado momento siendo latentes hacer píublicos nos vayamos a configuraciones, cambiemos esas configuraciones por aquellas cosas que deseemos que no se compartan”,expuso el especialista.

El problema que tenemos con WhatsApp, continuó el académico de la UNAM son las políticas de privacidad. El fenómeno de la vulnerabilidad de las tres redes sociales del conglomerado de Mark Zuckerberg se dio a conocer cuando una empresa de corte inglés, mejor conocida como Cambridge Analytica, en 2016 o 2017 dio a conocer la fuga de datos personales que vertíamos en estas aplicaciones”, explicó.

Agregó que el tema de los datos personales no se refiere a nombres, direcciones o números telefónicos, sino a las acciones que hacen los usuarios de estas redes sociodigitales, como dar clic en “me gusta” a una publicación o ingresar a juegos que invitan a saber qué personaje somos de tal película, serie o programa de televisión de acuerdo con nuestra personalidad, porque a partir de eso se configura la “huella digital” de una persona.

Añadió que de esta manera todos los días se fuga información, y Facebook no lo impide. La incertidumbre radica en el supuesto de la protección de ésta; es decir, ¿dónde estarán guardados?, ¿bajo qué criterios?, o si una tercera empresa podrá vulnerarlos, como el escándalo que hubo por el anuncio de Cambridge Analytica.

De acuerdo con datos recientes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta febrero de 2020 había en México aproximadamente 83 millones de personas con acceso a la red, de ellas cerca de 82 millones tenían cuenta de Facebook; la segunda aplicación más utilizada era WhatsApp, con un total de 74 a 76 millones de usuarios.

“En agosto de 2020, ya con la COVID-19, el IFT reportó alrededor de 105 millones de mexicanos que tenían acceso a internet; es decir, hubo un avance en la conectividad en medio año, lo que teníamos que avanzar en cinco, y esto se dio por el apogeo del teletrabajo, la educación a distancia y el comercio en línea. Siguiendo con las métricas, 100 millones de mexicanos ya usaban Facebook y cerca de 91 millones, WhatsApp”, aseveró Hurtado Razo.

El 11 de enero de 2021 Telegram dio a conocer que contaba en el mundo con alrededor de 500 millones de usuarios. La empresa informó que en nuestro país hubo una migración en promedio de 10 millones de personas a partir del anuncio de cambios en políticas de privacidad de WhatsApp.

“Estas últimas cifras son reflejo de la confusión que existe con las nuevas políticas de WhatsApp, que vinieron acompañadas con los hechos que ocurrieron en el Capitolio, en Estados Unidos, y la suspensión de la cuenta de Donald Trump por el discurso de odio. Todo viene de la mano, porque el conglomerado de Zuckerberg ha sido duramente cuestionado en políticas de redes sociales”, apuntó.

El experto en Comunicación Política Digital destacó que si se quiere tener privacidad no se debe usar internet, porque el usuario siempre está expuesto ya sea de manera individual, empresarial o gubernamental. Por ello, recomendó pensar bien lo que se va a compartir en el espacio digital y revisar cuidadosamente las políticas de privacidad de las redes sociales antes de abrir una cuenta o bajar una aplicación.