Piden comerciantes del Centro Histórico verdaderos apoyos y no paliativos

Con el fin de establecer programas de financiamiento acordes a las necesidades que tiene el sector, el Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio (ConComercio en Pequeño A.C.) anunció el inicio de una campaña de firmas de apoyo.

En conferencia de prensa en presidente de este consejo Gerardo López Becerra explicó que lo anterior se debe a que los programas de financiamiento que establecieron las autoridades para que el pequeño comercio y las empresas familiares puedan afrontaran la crisis económica durante el 2020 y el inicio de este 2021, resultan insuficientes.

“Estamos anunciando que iniciaremos una campaña de firmas para que las autoridades sean sensibles a nuestras necesidades y establezcan planes de acción a la medida de las grandes dificultades que enfrentan los comercios en pequeño y las empresas familiares. De manera muy sencilla buscamos que los dueños de los pequeños negocios a través de su firma apoyen la estructuración de programas dirigidos a nuestro sector a través de https://citizengo.org/es-mx/184732-plan-salvavidas-para-pyme-mexicana”, expuso el dirigente del comercio en pequeño.

Si bien la reapertura de los negocios con todo y sus limitaciones ha sido bien recibida por los micro empresarios del primer cuadro de la Ciudad, el crédito a la palabra que el gobierno federal puso en marcha el año pasado, mediante el cual se otorgaron 25 mil pesos a cerca de 350 mil solicitantes, -fueran formales o informales-, estuvo muy lejos ayudar a resolver los adeudos generados para el pago de renta, luz, las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de impuestos, adeudo a proveedores y sobre todo el pago de la nómina que representa la principal responsabilidad con los trabajadores los cuales han comenzado a presionar con su liquidación si no hay más trabajo para ellos, expuso Alejandro Ruiz propietario de un restaurante en las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

“A nosotros no está presionando en personal que pues si no abrimos pues que los liquidemos y si ahorita no tenemos pasta liquidar al personal porque no lo tenemos estamos al borde de la quiebra completamente entonces ya no somos tanto como empresas sino el empleado tenemos ahorita la reclamación del empleado hacia nosotros que si ya no les vamos a dar trabajo pues que los liquidemos y no contamos con lo económico para poder liquidar a un empleado”, lamentó el micro empresario.

Al decretar el semáforo rojo en la Ciudad de México y el Estado de México, que afectó a más de 300 mil negocioso, el gobierno de la Ciudad de México estableció un programa que consistió en 10 mil pesos para comercios en pequeño y 2 mil 200 pesos para trabajadores de la industria restaurantera. Los trabajadores que ganan salario mínimo de zapaterías, tiendas de ropa, materiales de construcción, pinturas, ópticas, etc., se quedaron sin nada. Y del gobierno del Estado de México aún se está esperando la publicación de algún programa de apoyo.

Por su parte Edith Hinojosa propietaria de una taquería también en el primer cuadro de la Ciudad expuso que las plataformas para comida para llevar no les están beneficiando ya que el apoyo que les brindó el gobierno de 25 mil pesos se va en el pago de impuestos por estar inscrito en estas plataformas digitales.

“Hubo una tal ayuda sí y lo entendemos pero para un restaurante que vende un producto de 100 pesos con todo digamos lo que subió los insumos y todo significa ahora nosotros lo que vendemos de 100 pesos nos cuesta 55 pesos producirlo y de entrada una plataforma nos cobra el 30 por ciento de comisión esto ya cuesta 85 pesos y además unido al impuesto que nos impuso el gobierno nos queda de ganancia 5 pesos”, reprochó la comerciante en pequeño.

Es por ello que hicieron un llamado al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, a que no pierdan tiempo y se pongan de acuerdo y establezcan un programa de apoyo para el pequeño comercio y las empresas familiares que se encuentran a punto de cerrar. Necesitamos un programa que, ante la crisis que enfrentamos, nos eche la mano para volver a reactivar la economía y generar las fuentes de empleo que son tan necesarias, dijeron.