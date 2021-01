Prepara AMLO planteamiento para el G20 por limitación de expresión a Trump

Prepara el gobierno de México un planteamiento de desaprobación “mundial” para que una empresa no pueda limitar el derecho de libertad de las personas, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al mantener su postura de defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después que la empresa Twitter eliminara su cuenta tras los hechos de violencia de la semana pasada en el Capitolio.

Después que la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió iniciar un juicio político contra Trump al considerar que incitó a los disturbios, el Primer Mandatario aseguró que si bien no está de acuerdo en que las redes sociales se utilicen para incitar a la violencia, indicó que es algo que no debe regular un particular por lo que dijo, ya prepara un comentario que dará al respecto en la próxima reunión del G20.

“Si existe alguna regulación esto corresponde a los estados nacionales no puede quedar en manos particulares, adelanto que la próxima reunión que tengamos del G20 haré un pronunciamiento sobre este asunto… sí no deben usarse las redes sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa”.

Tras un no a la censura insistió que debe revisarse el uso de redes sociales y la tecnología con propósitos mercantiles.

“Ellos deben de tener como los Estados, pues mecanismos de sanción, de regulación pero los gobiernos legal y legítimamente constituidos ¿cómo una empresa se erige en poner o en un modo absoluto en una especie de Santa Inquisición sobre las expresiones y manifestaciones, el derecho a ejercer la libertad”.

Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, indicó que ya se tienen acercamientos con los jefes de estado de los países que comparten la opinión del Jefe del Ejecutivo Federal.

“No es de admitirse que haya una persona o un grupo de personas que determinen, por encima de los estados nacionales quién tiene derecho de expresase y quien no porque eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades de los ciudadanos, por lo tanto no estamos de acuerdo, como México, en voz de nuestro Presidente hizo esa declaración pues inmediatamente ya hemos tenido contacto con los demás que pensamos igual, señaladamente la Canciller alemana, el gobierno francés, la comisionada de la Unión Europea, varios países del mundo también en África, América Latina, el sureste asiático entonces la instrucción del señor Presidente es establecer comunicación con todas y todos”.

Enfatizó el mensaje que México dará ante el G20 será de total protección a las libertades.

“Qué se propone, en esencia no se admite que una empresa o un grupo de empresas puedan determinar quién tiene derecho y quien no, osea el mundo o de la respuesta que los términos que aceptan los usuarios son los que establece la relación cambiaron, y hoy por hoy lo que se quiere proteger son las libertades, entonces estaremos informando, el G20, Unión Europea y todos los ámbitos multilaterales”.

López Obrador recordó la frase de Voltaire “Desapruebo lo que dicen, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”.