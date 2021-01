Padres de los 43 reciben informe sobre desaparición de estudiantes

No dejo tranquilos a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa las explicaciones que este miércoles recibieron de las autoridades federales.

Así lo explicó su vocero, Felipe de la Cruz, al dar a conocer que en el encuentro realizado por más de dos horas en Palacio Nacional junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron por primera vez un informe del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.

“Estuvo el Secretario de la Defensa con la voluntad de informar lo que hace falta y el compromiso es que en breve va a haber un informe por parte de todos ellos para los expertos y que sigan dando seguimiento a todo este trabajo entonces pero que no den carpetazo, que no haya cierre y no queremos que vayan a inventar algo simplemente, están haciendo el trabajo corresponde y bueno eso a nosotros no nos deja tranquilos definitivamente, hubo mucho reclamo en la expresión que ha habido muchas reuniones, seguimos coordinando en el mismo lugar pero pues nos comentan que no puede ser el mismo lugar porque hay resultados en cuestión de búsqueda y detenciones de personajes involucrados”.

Sin embargo calificó como positiva la presencia del funcionario aunque dijo que no habló del número de militares que participaron la noche de la desaparición de los jóvenes.

Por su parte, el abogado del caso, Vidulfo Rosales, dijo que es precisamente el ejército mexicano el talón de Aquiles de las investigaciones para dar con el paradero de los 43 ocurrido en septiembre de 2014.

“Vemos nosotros que la parte floja, digamos, es la parte que tiene que ver con el Ejército mexicano es ahí creo dónde está el talón de Aquiles de la investigación y por eso se tuvo la reunión con él a partir de aquí se han diseñado una serie de reuniones que va a haber entre la Sedena y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes los próximos días y nos reuniremos con él en el mes de marzo”.

En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que existe plena disposición del gobierno para que se conozca toda la información de este caso.