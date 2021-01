El gobierno federal no descarta iniciar el análisis del uso de las redes sociales en nuestro país a fin de revisar qué tanto garantiza la libertad de expresión para todos los mexicanos, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al lamentar que, en Estados Unidos, se ha hecho un uso inadecuado de Facebook y Twitter para censurar.

Durante la mañanera el Primer Mandatario dijo que se ha hecho uso inadecuado de los medios alterativos y la tecnología, donde incluso comentó, se ocupa al celular como un micrófono para captar las necesidades de su usuario y presentarle alternativas de consumo, estos temas, enfatizó, deben ser debatidos.

“No puede ser repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial por sus alcances, de la censura, como la santa inquisición de nuestros tiempos, no, en lo que corresponde a las redes sociales, eso no se puede aceptar, no se puede permitir, porque eso va en contra de la libertad, no sé si han observado que desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la libertad en Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío entonces la libertad”.

Al afirmar que seguirá con la modernización y limpieza en el sector público, recobrando organismos como correos, telégrafos y otros que ayudan a la comunicación, López Obrador enfatizó que será un tema que incluyan dependencias como Gobernación y Relaciones Exteriores incluyendo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

“No vamos nosotros a dejar de reflexionar, analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales, nos importa mucho la libertad, por eso sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos que Conacyt, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos Comunicaciones, se busquen opciones y alternativas para garantizar la libertad, por la libertad y para que en México no haya censura”.

Enfatizó que se escuchará a todas las voces que necesarias para convertir a México en un país sin censura. Por cierto que el Jefe del Ejecutivo Federal pidió al titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, no confundir lo que se hace en las mañaneras donde dijo, se da información y él lo llame propaganda y es que enfatizó que el organismo electoral pretende silenciar a su gobierno.

“Yo lo único que puedo comentar es que no debe de confundirse propaga con información ¿qué es propaganda? el que yo este llamando a votar por un partido, de manera directa o simulada ¿cuál es la palabra? Subliminal, no, nosotros no vamos a hacer eso, nunca lo hemos hecho, sería r en contra de nuestros principios, eso que no vio el director del INE porque se hacía de la vista gorda y que hacían los gobiernos anteriores”.

Por su parte, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, pidió este miércoles que el Instituto Nacional Electoral (INE) aclare al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de qué forma las conferencias de prensa matutinas inciden en el voto.