Eduardo López nos reveló que apunta a la MLS

Javier Eduardo López habló en exclusiva para Los Campamentos y nos reveló en donde apunta su futuro.

“Tengo dos o tres meses entrenando sin equipo. Te enfadas, pero lo importante es que por ahí (MLS) hay algo. Eso me motiva mucho. En un par de días van a ver lo bueno que se va a venir”.

Además le mandó un fuerte mensaje a todos sus detractores y jugadores que viven en el entorno del Guadalajara.

"Si quedé a deber, hay que ver a jugadores que han pasado, y que siguen. Más allá de eso he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas y de eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias".

Eduardo López, nos reveló que lleva tres meses entrenando sin equipo, pero que apunta a llegar a la MLS para continuar con su carrera futbolística. #LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/PHynxnLNeI — W Deportes (@deportesWRADIO) January 13, 2021

Eduardo López no entiende las fuertes críticas que le han hecho en toda su carrera.

"No entiendo por qué fue tanto el coraje o los malos comentarios. A mí eso no me importa, es algo del pasado y que a nadie se lo deseo. Porque tengo hija, hermanos y familia".

Finalmente aceptó que en este momento complicado al ser baja de Chivas, Matías Almeyda ha sido importante en este proceso.

"Me habló Almeyda y me regañó primero. Le dije cómo pasó todo y ya después se darán detalles de todo lo que pasó. Pero con Matías he hablado muy seguido, me mensajeo con él y es como un amigo para mí".