AMLO no cumple 9 de cada 10 promesas: Sí por México

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple la inmensa mayoría de sus promesas, tan es así que de acuerdo con información oficial, las más mil 200 en diversos ámbitos, ha fallado en el cumplimiento de mil 30 de ellas, es decir, que 9 de cada 10 han sido incumplidas.

Lo anterior se desprende de un análisis de Sí por México, organización civil abierta opositora a López Obrador, que dieron a conocer en conferencia de prensa virtual, sus voceros Beatriz Pagés y Luis Asali, quienes informaron que al paso que va, este gobierno tardaría al menos unos 13 años para concluir sus promesas.

Por ejemplo, detallaron en el rubro de Desarrollo Social, 67 por ciento de las promesas no han sido cumplidos; en Salud 83 por ciento de incumplimiento, Infraestructura 68 por ciento, Educación 93 por ciento, en Economía 63 por ciento, Energía 81 por ciento, Seguridad Pública 80 por ciento y en materia de Corrupción 76 por ciento .

Luis Asali, dijo que es muy claro que el actual gobierno populista e ineficiente, no cumple sus promesas por lo que en los próximos comicios los mexicanos debemos estar bien informados sobre los candidatos y no votar por quienes prometen y no cumplen.

“Lo más grave del caso, además de que claramente este gobierno no está cumpliendo, los resultados demuestran que existe un claro e indiscutible, retroceso y agravación de los problemas que azotan a México, A partir de que llegó el gobierno de Morena al poder, disminuyó la inversión privada y con ello disminuyó sensiblemente la creación de empleos, aumentó la tasa de desempleo, once ,millones de personas han caído en la pobreza, se incrementó el índice de homicidios dolosos, se incrementó el índice de feminicidios , se incrementaron las denuncias de violencia contra la mujer y se cancelaron programas sociales que funcionaban como las instancias infantiles”.

A su vez, Beatriz Pagés explicó que por regiones, son cinco las entidades del sursureste del país, en los que no se han cumplido la mayoría de las promesas de López Obrador: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Todo el estudio de dicha organización civil puede revisarse en www.sipormexico.org

Los voceros de Sí por México informaron que así como evalúan el ejercicio de gobierno de López Obrador, revisarán también con rigor los próximos gobiernos que surjan de los procesos electorales.