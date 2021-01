AMLO minimiza acusación contra Félix Salgado Macedonio

El presidente López Obrador resto importancia a las denuncias por violación y acoso sexual en contra del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio.

Consideró que se trata de acusaciones de temporada electoral, de hecho, no descartó que pueda ser una campaña de desprestigio en contra del polémico senador guerrerense.

Incluso, López Obrador, recordó que a él también lo han acusado de varios delitos para sacarlo de la jugada electoral, pero que al final de cuentas las autoridades competentes deben resolver ese escándalo.

“Pues es un asunto partidista y también producto de la temporada, vienen elecciones, entonces todo esto genera polémica, descalificaciones. Son cosas distintas, pero yo también fui acusado injustamente, porque no querían que mi nombre apareciera en las boletas en la elección del 2006, me fabricaron un delito, entonces, imagínense yo no puedo a la ligera descalificar a nadie. Entonces que la autoridad competente resuelve y que se apegue a la justicia”.

Es más, defendió la candidatura de Félix Salgado Macedonio, al señalar que su postulación fue producto de una encuesta en que la gente lo prefirió a él y eso hay que respetarse, pues en democracia el pueblo es el que manda aunque se equivoque, en fin, dijo esperar que este asunto se resuelva positivamente.

“Tengo entendido que la selección de candidato en Guerrero, y en otras partes, en el partido Morena se está llevando a cabo mediante encuestas, Si en la encuesta, la gente, el pueblo decide que el mejor es una mujer o un hombre quien sea, ¿por qué no respetar esa decisión? Yo le tengo confianza a la gente, si no se le hubiera preguntado eso sí sería preocupante, El pueblo manda, eso es la democracia”.

López Obrador, saliéndose un poco por la tangente, insistió que las encuestas para definir candidatos son la mejor opción para evitar imposiciones en los partidos políticos.