Dolores Padierna contendrá por la Alcaldía Cuauhtémoc

La diputada Dolores Padierna, dio marcha atrás a su pretensión de reelegirse para permanecer por tres años más en el cargo de legisladora, pero anunció su decisión de contender por la alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México en los comicios del próximo 6 de junio.

La legisladora de Morena había expresado su deseo de buscar la “elección continua”, sin embargo, de manera repentina cambio de parecer al sostener que vecinas y vecinos le han manifestado su preocupación por el rumbo de la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo de la creciente inseguridad, la especulación inmobiliaria, del abandono de las personas más vulnerables, el deterioro del espacio público, entre otros problemas .

Dolores Padierna, sostuvo que muchos de estos problemas tienen raíces profundas y para resolverlos es necesario hacer realidad la Cuarta Transformación en la alcaldía Cuauhtémoc, demarcación que ya gobernó del 2000 al 2003.

“Por ello, me entusiasma y al mismo tiempo refuerza mi compromiso, la petición que me han hecho muchos habitantes de la Cuauhtémoc, para que yo encabece ese proceso de transformación a nivel local. En consecuencia he decidido no presentar mi candidatura a la reelección en la Cámara de Diputados, conozco profundamente la Cuauhtémoc, la he recorrido cotidianamente y lo seguiré haciendo”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, necesitan del apoyo de todos para concretar la Cuarta Transformación y que ella está dispuesta a hacer la aportación que corresponde, argumentó Dolores Padierna luego de que dio a conocer su decisión de declinar a la diputación federal por tres años más.