Gerente de banco desvía 10 mdp de una fundación

Por Octavio García

Una ejecutiva de Citibanamex junto con otros ejecutivos desvió 10 millones de pesos de una cuenta de uno de sus clientes, a quien despojó de los ahorros de toda su vida y de los recursos de una de sus fundaciones, que está destinada para apoyar a personas que padecen VIH, cáncer o diabetes.

Un ingeniero de 83 años acudió a abrir una cuenta personal a la sucursal bancaria de Félix Cuevas e Insurgentes, la gerente de nombre "Miriam Herrera Noeggerath" se ganó la confianza de su cliente, a quien convenció de que dejara en sus manos sus movimientos monetarios, petición a la que accedió el anciano, debido a su desconocimiento en la banca electrónica.

Teniendo acceso a sus datos personales, la mujer creó una cuenta electrónica del ingeniero, desde la cual realizó transferencias electrónicas de miles de pesos a distintas cuentas, una de estas perteneciente a su esposo de nombre Eduardo Caballero.

Sin embargo cuando el hombre de la tercera edad detectó transferencias electrónicas de sus cuentas, que desconocía, éste presentó una reclamación ante la institución, donde derivado de este recurso se inició una investigación interna.

Los últimos movimientos bancarios ilícitos que la mujer hizo en la cuenta del ingeniero, fue en septiembre pasado, según quedó asentado en la queja que presentó por escrito el afectado.

En el mismo documento se lee que la empleada se hizo cargo desde hace más de 11 años de las cuentas de la víctima, quien hizo de su conocimiento desde hace tres meses a Citibanamex de lo que sucedía, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna.

En la reclamación el ingeniero da los detalles de su cuenta, y también conminó a la institución bancaria a dar parte a las autoridades correspondientes para que se investigue a la ejecutiva, con el fin de detectar si cometió otros fraudes similares con otros clientes.

"En este orden de ideas solicito que se congelen las cuentas de cheques, inversión, etc; de ella (Miriam) y de todos sus allegados que aparecen en las transferencias electrónicas, incluso que por sus conductas delictivas se le rescindiera su contrato laboral y se me permita solicitar al Ministerio Público su pago de liquidación y sueldo para que se me repare el daño", quedó asentado en la queja.