Llega la Rosca de Reyes de Baby Yoda; aquí todos los detalles

A pesar de que las fiestas decembrinas no serán como todos estamos acostumbrados, eso no quita de que la mayoría esté emocionada por las decoraciones y por la comida que se acostumbra a hacer en esta temporada, sin duda la Rosca de Reyes que se come el 6 de enero ya se espera con muchas ansias.

Siempre es emocionante su famosa partida pues muchos no quieren ser victimas de que les salga el “Niño Dios” (el muñequito) aunque ahora en redes se ha hecho viral una Rosca de Reyes con Baby Yoda que será el encargado de elegirte si pones o no los tamales el 2 de febrero.

Baby Yoda mide 2.5 centímetros y está hecho de resina / Twitter: @Luz_AdrianaK

Nuevamente el famoso muñequito verde a retomado su popularidad con las nuevas generaciones con su reciente estreno en noviembre en The Mandalorian y una usuaria en Twitter identificada como @Luz_Adrianak decidió vender muñequitos de Baby Yoda para que los escondas en tu Rosca de Reyes 2021.

Por medio de su cuenta de Twitter la usuaria vende los muñequitos donde describe que tienen un precio de $100 pesos por cinco piezas en color blanco, además especifica que miden 2.5 centímetros y que son hechos de resina.

El envío corre por la cuenta del consumidor a toda la República o entrega a domicilio en la zona metropolitana y CDMX por 50 pesos / Twitter: @Luz_AdrianaK

La internauta hace envíos a domicilio (en CDMX o Zona Metropolitana) con costo extra e incluso envíos a toda la república.

