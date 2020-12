Habrá recursos para atender afectaciones en Tabasco y Chiapas: AMLO

Al encabezar el informe sobe apoyo a personas damnificadas por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuenta con los fondos necesarios para continuar con el apoyo necesario para las familias afectadas.

Desde Villahermosa, Tabasco el Primer Mandatario indicó que en la tesorería de la Federación se cuenta con 18 mil millones de pesos para esa labor por lo que garantizó que todos los afectados recibirán su apoyo económico, pero también enseres domésticos.

“Que se cuentan con los fondos necesarios porque podríamos hablar aquí de acciones en el corto, mediano y largo plazo y no disponer de recursos, quiero decirle a nuestros paisanos de Chiapas, de Tabasco, que se cuenta para financiar este plan con una cantidad de 18 mil millones de pesos que están ahí en la tesorería de la federación”.

De acuerdo al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, los paquetes de enseres domésticos cuentan con refrigerador, estufa, ventilador, licuadora, juego de sartenes y colchón para más de 200 mil familias en Tabasco y más de 26 en Chiapas. Sin embargo el primer mandatario reconoció que aunque la entrega inicia el 21 de diciembre en el caso de tabasco, se detendrá el 31 de marzo de 2021 por la temporada electoral.

“Eso es lo que puedo ahora decirle a mis paisanos que vamos a cumplir el compromiso de reponer lo más que podamos, los bienes perdidos, ya se elaboró el censo de damnificados son alrededor de 226 mil viviendas que se inundaron que padecieron de inundación tanto en Chiapas como Tabasco a todas las viviendas les va a llegar su apoyo”.

Se dio a conocer que para el 7 de junio y hasta septiembre de 2021 se continuará con la entrega de más de cien mil 400 paquetes en Tabasco y posteriormente en Chiapas a partir del 17 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2021. López Obrador aseguró que esta entrega de apoyos ha sido posible por las finanzas sanas con las que cuenta el país a pesar de inconvenientes como la llegada de la pandemia de COVID-19.

“Como también contamos con los recursos necesarios para seguir enfrentando la pandemia y contar con las vacunas, tenemos esta cantidad de dinero disponible porque hay finanzas públicas sanas y porque no hemos permitido la corrupción y no hay lujos en el gobierno porque esa es nuestra principal fuente de financiamiento, el combate a la corrupción, el no permitir que haya desvíos, que haya malversación de fondos públicos y que no se derroche dinero del presupuesto”.

En su reporte Javier May, secretario del Bienestar informó que los apoyos iniciales a los afectados se atendieron en primer lugar en Tabasco a 28 mil viviendas afectadas con inversión de diez mil pesos por vivienda y posteriormente a 200 mil 400 viviendas con la misma cantidad teniendo hasta el 17 de diciembre apoyos para 111 mil 500 beneficiados con mil 115 millones de pesos mientras en Chiapas fueron atendidas 26 mil 20 viviendas con 262 mil millones de pesos de inversión.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera explicó que el gobierno federal ha destinado hasta el momento 17 mil 129.1 millones de pesos para las dos entidades.