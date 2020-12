La ruta para vencer y legitimar al Poder Judicial ante la ciudadanía era vencer las inercias arraigadas en su funcionamiento y aunque aún quedan muchos objetivos por alcanzar, los cimientos están puestos y el camino trazados, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Al rendir su segundo informe de labores al frente del alto tribunal y ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien asistió como invitado especial en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez, Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que queda en sus manos la reivindicación de la confianza, sin la cual, la justicia no es sino un mero espejismo.

“Estamos demostrando con hechos y no con discursos, con acciones y no con palabras, con resultados y no con promesas nuestro compromiso con una renovación de la justicia federal. No nos detuvo la pandemia, no nos han detenidos las resistencias, seguiremos adelante trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados para alcanzar una justicia cercana, real, sustantiva y tangible con el único propósito se servir mejor al pueblo de México”, puntualizó el presidente de la SCJN.

Arturo Zaldívar reconoció que ningún sistema judicial en el mundo estaba preparado para la pandemia de COVID-19; sin embargo, la justicia federal no se detuvo, por lo que agradeció a todas las personas que conforman el Poder Judicial de la Federación.

“Uno de los legados de la pandemia será la justicia digital en el Poder Judicial de la Federación. Todos los asuntos que resuelven los tribunales federales pueden promoverse en línea”, afirmó.

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, subrayó que justicia federal, actualmente, es digital; “se tiende la mano a las personas más vulnerables. Está comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho. Avanza hacia la igualdad de género y la paridad y en ese sentido dijo que no descansará hasta saldar la deuda histórica con las mujeres”.

“Hoy en día tenemos una justicia federal con un rostro distinto una justicia digital, una justicia en la que se hace más con menos, una justicia que tiende la mano a las personas más vulnerables, una justicia comprometida con una nueva forma de pensar y razonar. El derecho, una justicia que avanza hacia la igualdad y la paridad de género. No descansaremos hasta saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres hasta que tengan la participación y el poder que les corresponde en la sociedad libres de prejuicios y estereotipos y de violencia”, sentenció el ministro presidente.