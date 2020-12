Carlos González será jugador de Tigres

Carlos González tendría las horas contadas en Pumas. De acuerdo a diversos reportes, solo faltaría la firma en el contrato para que el delantero paraguayo se enfunde la playera de Tigres por los próximos tres años.

Al respecto el estratega de Pumas, Andrés Lillini aceptó los acercamientos, pero comentó que aún no hay nada definitivo.

“Me van a comunicar si, oficialmente va haber un acercamiento de algún club por Carlos González. Me dijeron que en estos tres días me iban a dar la claridad sobre esos temas, pero hoy no tengo nada oficialmente”.

Carlos González arribó al futbol mexicano en 2017 para vestir la camiseta de los ´Rayos´ del Necaxa, en donde consiguió jugar un total del 35 partidos, marcando 15 anotaciones.

#TIGRES | CARLOS GONZÁLEZ



📝SIGUIENTE PASO: FIRMAR📝



Los exámenes médicos y pruebas físicas se harán mañana



Una vez completado el protocolo de rigor, el paraguayo Carlos González firmará su contrato definitivo con los regios



✅Todo está listo para la dupla González - Gignac pic.twitter.com/q3nbAl1leT — Vladimir García (@VladimirGarciaG) December 14, 2020

En 2018 ´Charly´ González continuó su carrera en Pumas, con quienes se ha mantenido los últimos dos años, dejando la suma de 29 goles, de los cuales nueve los hizo en este 2020.