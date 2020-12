Los gatos y la infancia como pretexto para hacer poesía

Por Octavio García

Evelyn Moreno autora nacida en la Ciudad de México en 1979, fue elegida por su libro Gato, ¿estás ahí? al Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2020 cuya ceremonia de premiación se llevó a cabo en modalidad virtual, la tarde del miércoles 2 de diciembre.

Tras haber participado bajo el seudónimo de Avellana, junto a otros escritores de diversos países, en la convocatoria que sin restricciones de residencia lanza la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) en su 17 edición, con un monto de 200 mil pesos mexicanos y la publicación del libro ganador por parte del Fondo de Cultura Económica (FCE)

A dónde irán los gatos cuando salen de la casa se pregunta la escritora Evelyn Moreno, correctora y editora y que imparte clases de español para extranjeros y comenta que el género literario que eligió es una forma de aferrarse a la infancia, volver a jugar con el lenguaje y los sonidos.

"Quise volver a mirar el mundo con extrañamiento, el asombro, que es muy propio de los niños" .

La FLM cada año ditingue a profesionales de la escritura para primeros lectores. En esta ocasión el jurado lo conformaron María Baranda, Monique Zepeda y Roxana Elvridge-Thomas, quienes otorgaron esta distinción por unanimidad.

Evelyn Moreno, Ha colaborado en diversas publicaciones electrónicas con poemas y cuentos para niños, igualmente en talleres de poesía y narrativa para la infancia. Docente a nivel medio superior, trabajó en la Biblioteca José Vasconcelos. Su segunda carrera universitaria es la de Relaciones Internacionales.

Por este premio han competido poetas hispanohablantes de 22 países y han sido reconocidas obras de muy diversos estilos y concepciones.

En esta ceremonia de premiación virtual, moderada por Eduardo Langagne, director

En este su primer poemario de la escritora, hay una voz poética del gato y de la niña que lo busca, "porque a veces nuestras mascotas se marchan, no sabemos dónde están; se van sin despedirse. Y en ocasiones tenemos la esperanza de que regresen y otras nos resignamos explorando dónde estarán".

Evelyn descubrió la literatura infantil cuando clasificaba libros en la Biblioteca Vasconcelos. "Me maravilló la forma en cómo se habla a los niños, me conmovió, asumí el reto de escribir para ellos porque no es nada fácil hacerlo con la sensibilidad requerida. Y me involucré dándoles algunos cursos".

Moreno asegura que es importante la poesía para niños a pesar de que las casas editoras prefieren la narrativa porque es más segura para vender, "la poesía debe ser un gran mercado, a los niños les gusta jugar cantando, les fascinan los juegos de palabras y la repetición", dijo.

Lamentó que la mayoría de los papás compren cuentos dejándose llevar por la idea de que la literatura que deben consumir sus hijos tenga que enseñar algo, un valor. O piensen cómo se puede educar al niño a través de la literatura, cuando a ellos no les interesa; los niños buscan el placer, el gozo, no les importa que les enseñen nada. Por eso las bibliotecas son lugares perfectos para explorar, finalizó.