Niega AMLO acercamiento con equipo de Biden; "no queremos apresurarnos"

Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador que mantendrá su postura de esperar hasta que sean las autoridades competentes de Estados Unidos las que determinen quién ganó legalmente las pasadas elecciones presidenciales para dar un pronunciamiento.

En la mañanera desde Palacio Nacional, mencionó que continua con una buena relación con las autoridades estadounidenses aunque aclaró, las que por ahora continúan en el cargo, es decir que no ha tenido acercamiento con el virtual ganador de los comicios presidenciales en los Estados Unidos, Joe Biden.

"No tenemos problemas con nadie, llevamos muy buenas relaciones.

- Ni hay contacto todavía con el equipo de Biden

- No, no porque la relación la tenemos con el gobierno actual, estamos actuando de manera institucional y lo vamos a seguir haciendo de esa forma, respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención".

Sin embargo el mandatario no descartó que la próxima semana cuando se reconozca la victoria del demócrata en el vecino país del norte, pueda inmediatamente dar un mensaje al respecto.

"Estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan el resultado de la elección, una vez que esto suceda, nosotros ya vamos a pronunciarnos y a enviar un mensaje a quien resulte triunfador, queremos que se agote el proceso electoral y que se defina, quien triunfó".

Por ello dijo, estarán atentos del desarrollo de lo que ocurra al respecto en el país vecino, sin apresurarse para evitar carcajadas y evitando destapes.