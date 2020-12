Senado regula actuación de agentes extranjeros

Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, el pleno del Senado enmendó la plana al Ejecutivo Federal, para que no sea la Secretaría de Relaciones Exteriores la que controle las operaciones de los agentes de la DEA, la CIA y el FBI en México.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presentó un conjunto de reservas para que la Cancillería no se convirtiera en una súper secretaría para supervisar las acciones de agentes extranjeros y se colocara jerárquicamente por encima de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades que tratan con estas agencias policíacas de los Estados Unidos.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena:

“Que los agentes extranjeros deberán informar a las autoridades mexicanas que correspondan en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional la información de que se allegue en el ejercicio de sus funciones. El que la Fiscalía no tenga ningún detrimento en su autonomía y de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no se sitúe por encima ni de la Fiscalía ni de las autoridades correspondientes. Se elimina el que deben de informar por conducto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se pone solamente a las autoridades correspondientes. Que la Fiscalía General mantendrá su autonomía y hará su trabajo con pleno respeto a la ley”.

En la sesión de este miércoles, se dio el aval con 71 votos en pro, 21 en contra y 1 abstención a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que modifica la Ley de Seguridad Nacional para autorizar la estancia temporal en territorio nacional de agentes extranjeros que en su país tienen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquellas de carácter técnico especializado.

Los agentes extranjeros tendrán mensualmente la obligación de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones.

No tendrán ninguna inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones o por infringir las disposiciones normativas que prohíben a los extranjeros el ejercicio de funciones reservadas a las autoridades mexicanas.

La iniciativa obliga a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México a entregar en 72 horas a las autoridades competentes un informe por escrito de la celebración de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros.

Las reuniones que sostengan deberán ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional y, deberá estar presente un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información.

Las autoridades competentes previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina resolverán sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate, aplicando para tales efectos el principio de reciprocidad bilateral.

Se les permitirá portar armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional.

El grupo parlamentario del PAN anunció su voto en contra.

Damián Zepeda:

“Esta reforma va a tener un impacto negativo, están creando una súper secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cómo por qué? ¿Por qué Relaciones Exteriores se va a encargar de la seguridad nacional? El impacto real que va a tener, es que se va a dejar de tener reuniones formales, porque lo ahorcaste tanto y pusiste en riesgo la colaboración que no se va a dar. Como se les ocurre que es correcto que toda la información de seguridad nacional la va a concentrar un área que ni siquiera tiene control de confianza. ¡Ojo con eso! ¡Suerte! ¿Quién les va a compartir información?, nadie”.

Alejandra Reynoso:

“No entiendo para que hay una Secretaría de Gobernación, si el canciller se mete en temas de seguridad nacional y seguridad interior. No entiendo para que hay un secretario de Salud, si el canciller es el vocero del Consejo de Salubridad, compra vacunas, igual que insumos y hasta manda aviones a Cuba para traer a los médicos. No entiendo para que hay una Secretaría de Seguridad, si finalmente el canciller ahora es el que concentra toda la información de seguridad, es decir, el CISEN que desaparecieron en el ’18 ahora lo reviven y finalmente, no entiendo si el canciller es secretario de Relaciones Exteriores o es el vicepresidente de México”.

Los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, limitan la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanos en los términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor.

Se prohíbe a estos agentes ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, aplicar o ejecutar leyes extranjeras en territorio nacional y realizar gestiones directas ante las autoridades mexicanas o de las dependencias que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional.

Los agentes tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política y las leyes nacionales aplicables, por lo que deberán abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física.

La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.